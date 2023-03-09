Parti seçmenleri depremden kimi sorumlu tutuyor?

ORC Araştırma, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşananlarla ilgili parti seçmenlerinin kimi sorumlu tuttuğuna ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Anket şirketi parti seçmenlerine 'Sizce depremdeki kayıplardan en çok kim sorumludur?' sorusunu yöneltti.