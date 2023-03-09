Parti seçmenleri depremden kimi sorumlu tutuyor?
ORC Araştırma Başkanı Özer Sencar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan yıkıma ilişkin yapılan anketin sonuçlarını paylaştı.
ORC Araştırma, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşananlarla ilgili parti seçmenlerinin kimi sorumlu tuttuğuna ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
Anket şirketi parti seçmenlerine 'Sizce depremdeki kayıplardan en çok kim sorumludur?' sorusunu yöneltti.
Anket sonuçlarına göre; AKP seçmeninin yüzde 6,4'ü hükümeti, yüzde 19,1'i belediyeleri, yüzde 46,2'si müteahhitleri, yüzde 7'si vatandaşları sorumlu tuttu. AKP seçmenlerinin yüzde 7,7'si diğer yanıtını verirken; hepsi diyenlerin oranı yüzde 11,2, fikrim yok diyenlerin oranı ise 2,5 oldu.
CHP seçmeninin yüzde 60,4'ü hükümeti, yüzde 9,1'i belediyeleri, yüzde 13'ü müteahhitleri, yüzde 3,3'ü vatandaşları sorumlu tuttu. CHP seçmenlerinin yüzde 1,5'i diğer yanıtını verirken; hepsi diyenlerin oranı yüzde 11,8, fikrim yok diyenlerin oranı ise 0,7 oldu.
İYİ Parti seçmeninin yüzde 62,8'i hükümeti, yüzde 12,8'i belediyeleri, yüzde 11,9'u müteahhitleri, yüzde 2,3'ü vatandaşları sorumlu tuttu. İYİ Parti seçmenlerinin yüzde 0.9'u diğer yanıtını verirken; hepsi diyenlerin oranı yüzde 9,2 olarak açıklandı.
İYİ Parti seçmenlerinden 'Fikrim yok' diyen çıkmadı.