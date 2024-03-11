Özgür Özel'in canlı yayında oran vermeden açıkladığı İstanbul anketi: Detaylar ortaya çıktı, üç ilçedeki durum dikkat çekti
Gazeteci İsmail Saymaz, CHP lideri Özgür Özel'in canlı yayında herhangi bir detay vermeden aradaki farkı anlattığı İstanbul anketinin detaylarını paylaştı. Özel, Ekrem İmamoğlu'nun AKP adayı Murat Kurum'un 4.5 puan önünde olduğunu söylemişti. Araştırmanın detayları ise dikkat çekici.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk TV'de katıldığı yayında masasındaki son İstanbul anketine değinmiş; ancak herhangi bir net oran paylaşmamıştı. Özel, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakın rakibi - Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un 4,5 puan önünde olduğunu söylemişti.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, söz konusun anketin detaylarını bugünkü köşesinde paylaştı. Gazetecinin aktardığına göre ana muhalefet partisinin masasındaki anketin sonuçları şöyle:
- (Saadet) Birol Aydın: Yüzde 0.5
- (Zafer) Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 2.3
- (Yeniden Refah) Mehmet Altınöz: Yüzde 2.7
- (DEM Parti) Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni: Yüzde 3.9
- (İYİ Parti) Buğra Kavuncu: Yüzde 3.9
- (AKP / MHP) Murat Kurum: Yüzde 40.4
- (CHP) Ekrem İmamoğlu: Yüzde 45.1
'DEM PARTİLİLERİN YÜZDE 52.1'İNİN OYUNU ALIYOR'
Saymaz'ın aktardığı ankete göre İmamoğlu seçmeni birleştirmekte Kurum’dan çok daha başarılı. CHP’lilerin yüzde 87.5’inin, DEM Partililerin yüzde 52.1’inin, İYİ Partililerin ise yüzde 34’ünün oyunu alıyor.
Kurum ise AKP'lilerin yüzde 76.2’sinin, MHP’lilerin yüzde 79.4’ünün, YRP’lilerin yüzde 34.5’inin oyunu alıyor. CHP’lilerin, DEM Partilerin ve İYİ Partililerin ilk tercihi İmamoğlu.
Ayrıca İstanbulluların yüzde 49.4’u İmamoğlu’nun, yüzde 38.5’i ise Kurum’un yönetmesini istiyor.
AKP'lilerin yüzde 11’i, MHP’lilerin yüzde 18.3’ü "İmamoğlu" diyor.
SANCAKTEPE CHP'YE GEÇİYOR, ÜÇ İLÇEDE FARK 1 PUANIN ALTINDA
Söz konusu ankete göre Sancaktepe, CHP’ye geçiyor.
İlçede AKP yüzde 47, CHP yüzde 48.4 görünüyor. Bayrampaşa, Tuzla ve Üsküdar’da AKP ile CHP arasındaki fark bir puanın altına indi.