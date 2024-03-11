Özgür Özel'in canlı yayında oran vermeden açıkladığı İstanbul anketi: Detaylar ortaya çıktı, üç ilçedeki durum dikkat çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk TV'de katıldığı yayında masasındaki son İstanbul anketine değinmiş; ancak herhangi bir net oran paylaşmamıştı. Özel, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakın rakibi - Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un 4,5 puan önünde olduğunu söylemişti.