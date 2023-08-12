ORC'den TBMM'nin en çalışkan vekilleri anketi: Sürpriz isimler listede!

ORC Araştırma, 5-11 Ağustos tarihleri arasında "TBMM'nin en çalışkan vekilleri" anketi yaptı. Ankete 17 bin 600 seçmen katılırken, her partiden 3 milletvekili listede yerini aldı.

Partilere göre en çalışan bulunan milletvekilleri şöyle oldu: