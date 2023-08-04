ORC'den "kim başkan olsun" anketi: CHP'lilerin yönettiği dört şehrin sonuçları açıklandı
ORC Araştırma şirketi; AKP, CHP, İYİ Parti seçmenlerine şehirlerinde görmek istedikleri büyükşehir belediye başkanlarını sordu. Araştırma şirketi, Ankara, Antalya, İzmir ve Mersin'le ilgili sonuçları yayımladı. Araştırmanın yapıldığı 4 şehir de CHP tarafından yönetiliyor.
ORC Araştırma Şirketi, Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimler öncesi, Ankara, Antalya, İzmir ve Mersin’deki seçmenlere ilişkin yaptıkları anketin sonuçlarını yayımladı.
Önümüzdeki yerel seçimlerde "Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istediği isimlerin ve Siyasi Parti Oy Tercihlerinin" yer aldığı araştırmada aday ismi seçenek olarak sunulmadı ve açık uçlu yanıtlar alındı.
MERSİN
Mersin'de 1-3 Ağustos arasında toplam 1.700 katılımcı ile yüz yüze yapılan araştırmada, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı kim olmalı?" sorusu açık uçlu şekilde yöneltildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni CHP’li Vahap Seçer yönetiyor.
AKP seçmenlerinin tercihi şöyle oldu:
-Yüzde 24,8 Ali Kıratlı
-Yüzde 23,6 Mustafa Gültak
-Yüzde 14,2 Hacı Özkan
CHP seçmenlerinin tercihi ise şöyle:
-Yüzde 57,5 Vahap Seçer
-Yüzde 12,2 Serdal Kuyucuoğlu
-Yüzde 9,8 Ali Mahir Başarır