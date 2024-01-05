ORC'den İstanbul anketi: İmamoğlu kıl payı önde
2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin hazırlıklar artarak sürüyor.
2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala İstanbul seçimlerine ilgi de artıyor.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Ekrem İmamoğlu olduğu açıklanırken; AKP'nin adayı da pazar günü açıklanacak.
İstanbul seçimleri gündemdeki yerini korurken; ORC Araştırma İstanbul anketinin sonuçlarını açıkladı.
İşte anket sonuçları...
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 40,8
AKP adayı: Yüzde 40,2
Kararsızım/adaya bağlı: Yüzde 19