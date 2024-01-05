ORC'den İstanbul anketi: İmamoğlu kıl payı önde

2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin hazırlıklar artarak sürüyor.

Ekrem İmamoğlu 2024 Yerel Seçimleri
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ORC'den İstanbul anketi: İmamoğlu kıl payı önde - Resim: 1

2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala İstanbul seçimlerine ilgi de artıyor.

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ORC'den İstanbul anketi: İmamoğlu kıl payı önde - Resim: 2

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Ekrem İmamoğlu olduğu açıklanırken; AKP'nin adayı da pazar günü açıklanacak.

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ORC'den İstanbul anketi: İmamoğlu kıl payı önde - Resim: 3

İstanbul seçimleri gündemdeki yerini korurken; ORC Araştırma İstanbul anketinin sonuçlarını açıkladı.

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ORC'den İstanbul anketi: İmamoğlu kıl payı önde - Resim: 4

İşte anket sonuçları...

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ORC'den İstanbul anketi: İmamoğlu kıl payı önde - Resim: 5

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 40,8

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ORC'den İstanbul anketi: İmamoğlu kıl payı önde - Resim: 6

AKP adayı: Yüzde 40,2

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ORC'den İstanbul anketi: İmamoğlu kıl payı önde - Resim: 7

Kararsızım/adaya bağlı: Yüzde 19

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ORC'den İstanbul anketi: İmamoğlu kıl payı önde - Resim: 8
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