ORC sonuçları yayınladı: Adanalıların belediye başkanlığı için tercihi kim oldu?
Yerel seçimlere yaklaşırken anket sonuçları da gelmeye başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi için seçmen tercihleri de ortaya çıktı. İşte ORC'nin Adana araştırmasının sonuçları!
Yerel seçimler adım adım yaklaşırken, araştırma şirketlerinden de anket sonuçları gelmeye başladı.
Son olarak ORC Araştırma, Adana’daki anketin sonucunu yayınladı.
ORC’nin yayınladığı sonuçlara göre, muhalif seçmenin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istedikleri isim değişti.
Sonuçlarda Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin yüzde 34,7 ile seçmenin ilk tercihi oldu.