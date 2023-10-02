ORC sonuçları yayınladı: Adanalıların belediye başkanlığı için tercihi kim oldu?

Yerel seçimlere yaklaşırken anket sonuçları da gelmeye başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi için seçmen tercihleri de ortaya çıktı. İşte ORC'nin Adana araştırmasının sonuçları!

Adana Anket Yerel Seçim
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ORC sonuçları yayınladı: Adanalıların belediye başkanlığı için tercihi kim oldu? - Resim: 1

Yerel seçimler adım adım yaklaşırken, araştırma şirketlerinden de anket sonuçları gelmeye başladı.

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ORC sonuçları yayınladı: Adanalıların belediye başkanlığı için tercihi kim oldu? - Resim: 2

Son olarak ORC Araştırma, Adana’daki anketin sonucunu yayınladı.

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ORC sonuçları yayınladı: Adanalıların belediye başkanlığı için tercihi kim oldu? - Resim: 3

ORC’nin yayınladığı sonuçlara göre, muhalif seçmenin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istedikleri isim değişti.

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ORC sonuçları yayınladı: Adanalıların belediye başkanlığı için tercihi kim oldu? - Resim: 4

Sonuçlarda Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin yüzde 34,7 ile seçmenin ilk tercihi oldu.

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