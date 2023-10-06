ORC Araştırma'dan yerel seçim anketi: 4 büyükşehirde vatandaş kimi istiyor?

ORC Araştırma, Ankara, İzmir, Bursa ve Aydın yerel seçim anket sonuçlarını açıkladı.

Anket Yerel Seçim Ankara Bursa Aydın İzmir Ankara Büyükşehir Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi
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ORC Araştırma'dan yerel seçim anketi: 4 büyükşehirde vatandaş kimi istiyor? - Resim: 1

ORC Araştırma, eylül ayının son haftasında gerçekleştirdiği yerel seçim anket sonuçlarını paylaştı.

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ORC Araştırma'dan yerel seçim anketi: 4 büyükşehirde vatandaş kimi istiyor? - Resim: 2

İşte ORC Araştırma'nın 31 Mart 2024 tarihinde yapılması planlanan yerel seçimlere ilişkin 4 büyükşehir için anket sonuçları...

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ORC Araştırma'dan yerel seçim anketi: 4 büyükşehirde vatandaş kimi istiyor? - Resim: 3

İZMİR

Tunç Soyer %20,2

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ORC Araştırma'dan yerel seçim anketi: 4 büyükşehirde vatandaş kimi istiyor? - Resim: 4

Utku Gümrükçü %16,1

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ORC Araştırma'dan yerel seçim anketi: 4 büyükşehirde vatandaş kimi istiyor? - Resim: 5

Hamza Dağ %13,3

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ORC Araştırma'dan yerel seçim anketi: 4 büyükşehirde vatandaş kimi istiyor? - Resim: 6

Ümit Özlale %11,5

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ORC Araştırma'dan yerel seçim anketi: 4 büyükşehirde vatandaş kimi istiyor? - Resim: 7

Mahmut Özgener %10,8

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ORC Araştırma'dan yerel seçim anketi: 4 büyükşehirde vatandaş kimi istiyor? - Resim: 8
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ORC Araştırma'dan yerel seçim anketi: 4 büyükşehirde vatandaş kimi istiyor? - Resim: 9

ANKARA

Mansur Yavaş %31,6

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ORC Araştırma'dan yerel seçim anketi: 4 büyükşehirde vatandaş kimi istiyor? - Resim: 10

Osman Gökçek %20,2

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ORC Araştırma'dan yerel seçim anketi: 4 büyükşehirde vatandaş kimi istiyor? - Resim: 11

Turgut Altınok %14,9

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ORC Araştırma'dan yerel seçim anketi: 4 büyükşehirde vatandaş kimi istiyor? - Resim: 12

Fethi Yaşar %7,6

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ORC Araştırma'dan yerel seçim anketi: 4 büyükşehirde vatandaş kimi istiyor? - Resim: 13

Kürşat Zorlu %7,1

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ORC Araştırma'dan yerel seçim anketi: 4 büyükşehirde vatandaş kimi istiyor? - Resim: 14
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ORC Araştırma'dan yerel seçim anketi: 4 büyükşehirde vatandaş kimi istiyor? - Resim: 15

AYDIN

Özlem Çerçioğlu %36,7

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ORC Araştırma'dan yerel seçim anketi: 4 büyükşehirde vatandaş kimi istiyor? - Resim: 16

Mustafa Savaş %22,3

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ORC Araştırma'dan yerel seçim anketi: 4 büyükşehirde vatandaş kimi istiyor? - Resim: 17

Abdurrahman Öz %17,2

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ORC Araştırma'dan yerel seçim anketi: 4 büyükşehirde vatandaş kimi istiyor? - Resim: 18

Recep Taner %9,8

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ORC Araştırma'dan yerel seçim anketi: 4 büyükşehirde vatandaş kimi istiyor? - Resim: 19

Bülent Tezcan %6,2

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ORC Araştırma'dan yerel seçim anketi: 4 büyükşehirde vatandaş kimi istiyor? - Resim: 20
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ORC Araştırma'dan yerel seçim anketi: 4 büyükşehirde vatandaş kimi istiyor? - Resim: 21

BURSA

Mustafa Bozbey %38,7

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ORC Araştırma'dan yerel seçim anketi: 4 büyükşehirde vatandaş kimi istiyor? - Resim: 22

Alinur Aktaş %20,5

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ORC Araştırma'dan yerel seçim anketi: 4 büyükşehirde vatandaş kimi istiyor? - Resim: 23

Mustafa Varank %10,4

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ORC Araştırma'dan yerel seçim anketi: 4 büyükşehirde vatandaş kimi istiyor? - Resim: 24

Mustafa Dündar %9,3

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ORC Araştırma'dan yerel seçim anketi: 4 büyükşehirde vatandaş kimi istiyor? - Resim: 25
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