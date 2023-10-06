ORC Araştırma'dan yerel seçim anketi: 4 büyükşehirde vatandaş kimi istiyor?
ORC Araştırma, Ankara, İzmir, Bursa ve Aydın yerel seçim anket sonuçlarını açıkladı.
ORC Araştırma, eylül ayının son haftasında gerçekleştirdiği yerel seçim anket sonuçlarını paylaştı.
İşte ORC Araştırma'nın 31 Mart 2024 tarihinde yapılması planlanan yerel seçimlere ilişkin 4 büyükşehir için anket sonuçları...
İZMİR
Tunç Soyer %20,2
Utku Gümrükçü %16,1
Hamza Dağ %13,3
Ümit Özlale %11,5
Mahmut Özgener %10,8
ANKARA
Mansur Yavaş %31,6
Osman Gökçek %20,2
Turgut Altınok %14,9
Fethi Yaşar %7,6
Kürşat Zorlu %7,1
AYDIN
Özlem Çerçioğlu %36,7
Mustafa Savaş %22,3
Abdurrahman Öz %17,2
Recep Taner %9,8
Bülent Tezcan %6,2
BURSA
Mustafa Bozbey %38,7
Alinur Aktaş %20,5
Mustafa Varank %10,4
Mustafa Dündar %9,3