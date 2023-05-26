ORC Araştırma'dan son anket: Kılıçdaroğlu ipi göğüslüyor

ORC Araştırma yaptığı son anket sonuçlarını Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu lehine açıkladı.

seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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ORC Araştırma'dan son anket: Kılıçdaroğlu ipi göğüslüyor - Resim: 1

14 Mayıs'ta gerçekleşen 13. cumhurbaşkanı seçimleri adayların yeterli çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ikinci tura kaldı.

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ORC Araştırma'dan son anket: Kılıçdaroğlu ipi göğüslüyor - Resim: 2

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek yarış için çalışmalar da sürüyor. 

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ORC Araştırma'dan son anket: Kılıçdaroğlu ipi göğüslüyor - Resim: 3

Seçimlere 2 gün kala ORC Araştırma, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. İşte sonuçlar...

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ORC Araştırma'dan son anket: Kılıçdaroğlu ipi göğüslüyor - Resim: 4

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde  48,6

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