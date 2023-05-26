ORC Araştırma'dan son anket: Kılıçdaroğlu ipi göğüslüyor
ORC Araştırma yaptığı son anket sonuçlarını Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu lehine açıkladı.
14 Mayıs'ta gerçekleşen 13. cumhurbaşkanı seçimleri adayların yeterli çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ikinci tura kaldı.
Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek yarış için çalışmalar da sürüyor.
Seçimlere 2 gün kala ORC Araştırma, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. İşte sonuçlar...
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 48,6