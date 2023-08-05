ORC Araştırma, hatalı anketi yeniden paylaştı: CHP'nin yönettiği iki büyükşehirde sürpriz sonuç!
ORC Araştırma şirketi, dün paylaştığı anketin sonuçlarında "teknik bir hata" olduğunu söyleyerek iki büyük kentin anketini yeniden paylaştı.
ORC Araştırma Şirketi, Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimler öncesi, Ankara, Antalya, İzmir ve Mersin’deki seçmenlere ilişkin yaptıkları anketin sonuçlarını yayımladı. Ancak şirket, Ankara ve Antalya sonuçlarında hata olduğunu söyleyerek ikinci kez sonuçları paylaştı.
Ankette seçmene, yerel seçimlerde "Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istediği isimler ve Siyasi Parti Oy Tercihleri" soruldu. Anketin sonuçlarına göre Ankara ve Antalya'da son durum şöyle:
ANKARA
Ankara'da yaşayan vatandaşlara önümüzdeki yıl yapılacak olan belediye seçimlerine ilişkin "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusu açık uçlu olarak soruldu. 27 Temmuz - 1 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan ankete toplam 2700 kişi katıldı.
Ankara'da seçmenin genel seçimde oy verdiği partiye göre belediye başkanlığında tercih ettiği isimler şöyle oldu: