ORC Araştırma, hatalı anketi yeniden paylaştı: CHP'nin yönettiği iki büyükşehirde sürpriz sonuç!

ORC Araştırma şirketi, dün paylaştığı anketin sonuçlarında "teknik bir hata" olduğunu söyleyerek iki büyük kentin anketini yeniden paylaştı.

Anket 2024 Yerel Seçimleri Ankara Antalya Ankara Büyükşehir Belediyesi
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ORC Araştırma, hatalı anketi yeniden paylaştı: CHP'nin yönettiği iki büyükşehirde sürpriz sonuç! - Resim: 1

ORC Araştırma Şirketi, Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimler öncesi, Ankara, Antalya, İzmir ve Mersin’deki seçmenlere ilişkin yaptıkları anketin sonuçlarını yayımladı. Ancak şirket, Ankara ve Antalya sonuçlarında hata olduğunu söyleyerek ikinci kez sonuçları paylaştı.

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ORC Araştırma, hatalı anketi yeniden paylaştı: CHP'nin yönettiği iki büyükşehirde sürpriz sonuç! - Resim: 2

Ankette seçmene, yerel seçimlerde "Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istediği isimler ve Siyasi Parti Oy Tercihleri" soruldu. Anketin sonuçlarına göre Ankara ve Antalya'da son durum şöyle:

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ORC Araştırma, hatalı anketi yeniden paylaştı: CHP'nin yönettiği iki büyükşehirde sürpriz sonuç! - Resim: 3

ANKARA

Ankara'da yaşayan vatandaşlara önümüzdeki yıl yapılacak olan belediye seçimlerine ilişkin "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusu açık uçlu olarak soruldu. 27 Temmuz - 1 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan ankete toplam 2700 kişi katıldı.

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ORC Araştırma, hatalı anketi yeniden paylaştı: CHP'nin yönettiği iki büyükşehirde sürpriz sonuç! - Resim: 4

Ankara'da seçmenin genel seçimde oy verdiği partiye göre belediye başkanlığında tercih ettiği isimler şöyle oldu:

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