ORC Araştırma, hatalı anketi yeniden paylaştı: CHP'nin yönettiği iki büyükşehirde sürpriz sonuç!

ORC Araştırma Şirketi, Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimler öncesi, Ankara, Antalya, İzmir ve Mersin’deki seçmenlere ilişkin yaptıkları anketin sonuçlarını yayımladı. Ancak şirket, Ankara ve Antalya sonuçlarında hata olduğunu söyleyerek ikinci kez sonuçları paylaştı.