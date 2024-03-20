ORC anketini açıkladı: Seçimler İstanbul ilçelerinde kim kazanacak?
ORC Araştırma, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için İstanbul'un ilçelerinde yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Kadıköy, Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer ve Eyüpsultan'ın anketlerinde dikkat çeken sonuçlar bulundu.
Yerel seçimlere 11 gün kaldı. Yarışın en çok merak edilen şehri ise İstanbul… Büyükşehir Belediye Başkanlığında, CHP’nin adayı mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP’nin adayı Murat Kurum öne çıktı.
Megakentin ilçelerinde de sıkı bir yarış sürüyor. Muhalefetin 2019’un aksine parçalı şekilde seçime girmesi bazı ilçelerde değişiklik yaşanması beklentisini doğurdu.
ORC Araştırma şirketi, İstanbul’un ilçelerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı.
KADIKÖY
ORC’nin araştırmasına göre, Kadıköy’de CHP’nin adayı Mesut Kösedağı yüzde 44,2 ile yarışı önde götürüyor. AKP’nin adayı Veli Arslan yüzde 19,6 olarak ölçülürken, TKP’nin adayı Mehmet Maçoğlu’nun yüzde 19,1 oy alması tahmin ediliyor.
İlçedeki kararsız oranı ise yüzde 7,2
ATAŞEHİR
CHP’nin İstanbul’daki kalelerinden biri olan Ataşehir’de ise eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel kazanmaya yakın olarak ölçüldü.
CHP’li Adıgüzel, yüzde 29,2, AKP’nin adayı Naim Yağcı yüzde 27,8, İYİ Parti adayı Ali Coşkun ise yüzde 20,6 olarak tahmin edildi.
Kararsızlar ise yüzde 16,9 olarak ölçüldü.
SARIYER
Sarıyer’i uzun yıllardır CHP yönetiyor. Ancak, Kasım ayında gerçekleşen kurultayın ardından yeni parti yönetimi mevcut başkan Şükrü Genç yerine Oktay Aksu’yu aday gösterdi.
ORC yaptığı araştırmada, Sarıyer’i AKP’nin kazanacağını öngörüyor. Araştırmanın sonuçları şöyle:
AKP adayı Hüseyin Coşkun: Yüzde 31,5
CHP adayı Oktay Aksu: Yüzde 26,2
Bağımsız aday Şükrü Genç: Yüzde 19,6
İYİ Parti adayı İbrahim Temur: Yüzde 5,7
Kararsızlar ise yüzde 9,7 olarak ölçüldü.
ESENYURT
CHP’nin yönettiği Esenyurt, yarışın çekişmeli geçtiği ilçelerden birisi. DEM Parti’nin aday çıkarmadığı ilçede, ORC’nin araştırmasına göre; AKP’nin adayı Hamit Öncü yüzde 39,7’yle önde gözüküyor.
CHP’nin adayı Ahmet Özer, yüzde 35,2 alırken, İYİ Parti adayı Muharrem Yıldız yüzde 3,8 olarak ölçüldü.
İlçedeki kararsız oranı ise yüzde 15,4.
EYÜPSULTAN
AKP’nin kalesi olarak gördüğü ilçelerden olan Eyüpsultan’da mevcut başkan Deniz Köken, yüzde 42,4 oy oranıyla önde gözüküyor.
CHP’nin adayı Bülent Özmen yüzde 27,2; İYİ Parti adayı Emel Bilenoğlu yüzde 12,1; Yeniden Refah Partisi’nin adayı Lokman Çelik ise yüzde 6,2 olarak ölçüldü.
İlçedeki kararsızların oranı ise yüzde 7.