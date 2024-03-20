ORC anketini açıkladı: Seçimler İstanbul ilçelerinde kim kazanacak?

Yerel seçimlere 11 gün kaldı. Yarışın en çok merak edilen şehri ise İstanbul… Büyükşehir Belediye Başkanlığında, CHP’nin adayı mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP’nin adayı Murat Kurum öne çıktı.

Megakentin ilçelerinde de sıkı bir yarış sürüyor. Muhalefetin 2019’un aksine parçalı şekilde seçime girmesi bazı ilçelerde değişiklik yaşanması beklentisini doğurdu.

ORC Araştırma şirketi, İstanbul’un ilçelerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı.