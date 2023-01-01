Nereden nereye: Siyasi partilerin oy oranları 7 yılda nasıl değişti? AKP'de kayıp büyük
MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin kurucusu ve CEO'su Özer Sencar, siyasi partilerin 2015'ten bu yana aldıkları oy desteklerini yayınladı. Buna göre AKP, büyük bir erime yaşadı.
AKP ve MHP tarafından sıklıkla Haziran 2023'te yapılacağı yinelenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine altı aydan az bir süre kala hem siyasi partiler hem de kamuoyu araştırma şirketleri çalışmalarını hızlandırdı.
Özellikle son bir yıldır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarı doğrultusunda yürürlüğe konan 'düşük faiz' politikası ve beraberinde getirdiği hayat pahalılığı nedeniyle iktidar kanadının destek kaybı yaşadığı görülüyordu.
MetroPOLL Araştırma Şirketi, 2015’ten bu yana partilerin oy desteklerini 'kararsız ve dağıtılmamış veriler' notuyla yayınladı.
AKP
Kasım 2015: Yüzde 43.5
Aralık 2022: Yüzde 31.0