Muharrem İnce'yi yalanlayan anket: Twitter hesabından paylaştı

İnce partisinin oy oranına dair de iddialarda bulunurken, "Memleket Partisi'nin oyu yüzde 11, Muharrem İnce'nin oyu yüzde 16-17 bandında. Seçime daha 46 gün var bekleyelim görelim neler olacak. Anketlerdeki oranımıza göre en az CHP'den en fazla AK Parti'den oy alıyorum" ifadelerini kullandı.