Muharrem İnce'yi yalanlayan anket: Twitter hesabından paylaştı
Yöneylem Araştırma Direktörü Doç. Dr. Derya Kömürcü Twitter'dan araştırmalarının sonuçlarını paylaşarak, Muharrem İnce'nin "oy oranı" iddiasını "Hiçbirinde böyle bir tablo yok" diyerek yalanladı.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme sonrasında tv100 ekranlarında Ece Üner'in konuğu oldu.
İnce partisinin oy oranına dair de iddialarda bulunurken, "Memleket Partisi'nin oyu yüzde 11, Muharrem İnce'nin oyu yüzde 16-17 bandında. Seçime daha 46 gün var bekleyelim görelim neler olacak. Anketlerdeki oranımıza göre en az CHP'den en fazla AK Parti'den oy alıyorum" ifadelerini kullandı.
İNCE'Yİ YALANLAYAN SONUÇLAR
Yöneylem Araştırma Direktörü Doç. Dr. Derya Kömürcü, sosyal medya hesabı Twitter'dan araştırmalarının sonuçlarını paylaştı. Kömürcü mesajında, "Son üç araştırmamıza baktığımda 14 Mayıs'ta AKP'ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 0,2 ila 0,7'si cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda İnce'ye oy veririm diyor" ifadelerine yer verdi.
Kömürcü'nün paylaşımı şöyle:
"Araştırmalarımızın hiçbirinde böyle bir tablo yok. Son üç araştırmamıza baktığımda 14 Mayıs'ta AKP'ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 0,2 ila 0,7'si cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda İnce'ye oy veririm diyor. Bu oran CHP seçmeninde yüzde 2'nin, İYİ Parti seçmeninde yüzde 9'un üzerinde."