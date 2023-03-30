Muharrem İnce'nin mal varlığında dikkat çeken detay
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mal varlığı ortaya çıktı. Listede 2018'de de gündeme gelen silahlar dikkat çekti.
2018'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce, bu defa Memleket Partisi Genel Başkanı olarak seçimlerde yer alacakken dünkü Kılıçdaroğlu - İnce'nin görüşmesinden sonra İnce'nin adaylıktan çekilip çekilmeyeceği konusu tartışma yaratmaya devam ediyor.
Siyasetteki sular durulmazken OdaTv'den Uğur Can Biçer, Muharrem İnce'nin YSK'ya sunmaya hazırlandığı mal varlığına ulaştı.
İşte Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce ile birlikte sahip oldukları kalem kalem mal varlıkları:
-Yalova'da 600 bin lira değerinde arsa
-1 milyon 200 bin lira değerinde iki tarla
-750 bin lira değerinde mesken
-Bir buçuk milyon lira değerinde arsa-villa