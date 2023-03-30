Muharrem İnce'nin mal varlığında dikkat çeken detay

2018'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce, bu defa Memleket Partisi Genel Başkanı olarak seçimlerde yer alacakken dünkü Kılıçdaroğlu - İnce'nin görüşmesinden sonra İnce'nin adaylıktan çekilip çekilmeyeceği konusu tartışma yaratmaya devam ediyor.