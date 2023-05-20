MHP ikinci tur için seçim sloganını paylaştı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı
Cumhur İttifakı ortaklarından MHP, ikinci tur için yeni seçim sloganını belirledi. MHP 28 Mayıs'a "Omuz omuza" diyerek hazırlanacağını bildirdiği paylaşımına gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı.
MHP yeni reklam sloganını paylaştı. MHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma “Omuz omuza” notu düşüldü.
Reklamda MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntüsü kullanılırken, "Cumhur İttifakı Omuz Omuza" denildi.
Ancak sosyal medya kullanıcıları paylaşımın altında tepki yağdırdı.
AKP listelerinden Meclis'e giren Hüdapar'a tepki gösteren kullanıcılar, MHP hesabına yanıtları gizletti.
Gizlenen yanıtlardan bazıları şöyle: