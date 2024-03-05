Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar: Erdoğan yanlış seçim yaptı, bu yanlış adayların mutlaka bir faturası olacaktır
Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, Ankara ve İstanbul'da yerel seçim anketlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Yerel seçimlere kısa bir süre kala seçim anketleri gelmeye devam ediyor. İstanbul ve Ankara, sonucu en çok merak edilen iller arasında yer alıyor.
Son anketleri yorumlayan Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, SZC TV'de dikkat çeken yorumlarda bulundu.
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum'dan önde olduğunu söyleyen Sencar, ancak oradaki durumun değişken olduğunu söyledi.
Sencar açıklamalarının devamında şunları kaydetti:
"Ankara'da 10 gün önce yaptığımız bir araştırmanın sonuçlarına göre Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'un tam 14 puan önünde. Ankara'nın Mansur Yavaş'ta kalacağı konusunda çok eminiz."
"İzmir'de de CHP için bir problem görmüyorum. Yaptığımız anketlere göre İzmir'de de CHP'nin adayı Cemil Tugay rahat bir şekilde kazanıyor. CHP'nin İzmir'de ithal bir adaya oy vereceğini düşünmüyorum."
"Böylelikle İstanbul'unda İzmir'in de Ankara'nın da el değiştirmesini beklemiyoruz. Yeniden Refah Partisi, Türkiye genelinde AKP’den en az 2 puan çekecek. Büyükşehirlerin hiçbirinde kazanma şansı yok ama AKP’den oy alacak. CHP adaylarından alacağı oy yok."
"Yeniden Refah Partisi, AKP aleyhine çalışıyor CHP'ye dolaylı olarak yardım sağlıyor. Fatih Erbakan daha önce de çekildi. Erbakan'ın veya partideki arkadaşları hakkında net bir şey söyleyemem her an her şey olabilir."
"Oy verme tutumunu birçok şey etkiler. Bunda demografik yapı, nüfus, etnik köken gibi faktörler vardır. Yaptığımız ölçümlerde görüyoruz ki en az riskli olan CHP açısından Ankara ve İzmir'dir. İstanbul'da ise İmamoğlu önde fakat kesin kazanır demem için en az 5 puanlık bir farka ihtiyacı var."
Sencar, ayrıca şu ifadeleri kullandı:
“Haziran ayında yaptığımız ölçüme göre Ekrem İmamoğlu için yüzde 58 oranında tekrar aday olsa oy veririz diyor vatandaşlar. Ekrem İmamoğlu’nun hizmetlerinin beğeni oranı %55’in üzerinde. İmamoğlu konusunda İstanbul halkının kanaati seçilme konusunda pozitif görünüyor. Karşısındaki mevcut aday Erdoğan'ın bir önceki yerel seçimde yaptığı gibi son derece yanlış bir seçim. Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkarılacak çapta bir aday değil."
"Yaptığımız bir ölçümde Selçuk Bayraktar, Kurum'dan 10 puan daha fazla alıyordu. Erdoğan bir tercihte bulundu. Asıl rakip benim havası içerisinde olaya girdi ve kanımca İzmir, İstanbul ve Ankara'da yanlış adaylarla sahneye çıktı. Bu yanlış adayların mutlaka bir faturası olacaktır."