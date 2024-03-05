Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar: Erdoğan yanlış seçim yaptı, bu yanlış adayların mutlaka bir faturası olacaktır

"Oy verme tutumunu birçok şey etkiler. Bunda demografik yapı, nüfus, etnik köken gibi faktörler vardır. Yaptığımız ölçümlerde görüyoruz ki en az riskli olan CHP açısından Ankara ve İzmir'dir. İstanbul'da ise İmamoğlu önde fakat kesin kazanır demem için en az 5 puanlık bir farka ihtiyacı var."