Mayıs'tan sonra ilk genel seçim anketi: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları!

ASAL Araştırma, seçmene, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusunu yönelttiği anketin sonuçlarını paylaştı. 2.520 kişinin katıldığı ankete göre bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları şöyle açıklandı: