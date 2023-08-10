Mayıs'tan sonra ilk genel seçim anketi: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları!
Yerel seçimlere geri sayım başlamışken, geçtiğimiz aylarda yapılan milletvekili seçimlerinin etkisi de henüz geçmedi. Anket şirketleri son seçimdeki isabetsiz tahminlerinden sonra anket çalışmalarına yeniden hız verdi.
ASAL Araştırma, seçmene, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusunu yönelttiği anketin sonuçlarını paylaştı. 2.520 kişinin katıldığı ankete göre bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları şöyle açıklandı:
AKP:%33.5
CHP:%23.7
MHP:%10.2