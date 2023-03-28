Mart ayında yapılan 11 anketin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
14 Mayıs 2023 seçimlerine haftalar kala kamuoyu araştırma firmaları son anket sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Son seçim anketlerinin ortalamasına göre hangi parti ne kadar oy alıyor?
Yöneylem, MAK, ArtıBir, GENAR, Saros, ORC, Türkiye Raporu, AR-G, Aksoy, PİAR ve ALF’ten oluşan 11 firmanın açıkladığı sonuçlara göre partilerin oy oranı ortaya çıktı.
Euronews'ün hazırladığı verilere göre bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları şöyle:
AKP: Yüzde 32,8
CHP: Yüzde 27,6