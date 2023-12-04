MAK Araştırma'dan 'Ekrem İmamoğlu' anketi: İşte 'Oy veririm' diyenlerin oranı

AKP'nin yerel seçimler için farklı bir strateji uyguladığını belirten Kulat, "Sayın Cumhurbaşkanı genel itibariyle bunu yıllardır yapar. Aday adayı olan ya da ismi geçen isimler hatta aday adaylığına müracaat etmemiş olsa bile ismi geçen isimler şu anda sahada çalışıyorlar. Kendilerine göre herkes adaymış gibi çalışıyor. Buna il yönetimi de ciddi anlamda destek veriyor" dedi.