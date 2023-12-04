MAK Araştırma'dan 'Ekrem İmamoğlu' anketi: İşte 'Oy veririm' diyenlerin oranı

MAK Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yaptıkları son kamuoyu anketinin sonuçlarını paylaştı.

İstanbul Ekrem İmamoğlu Yerel Seçim Anket
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MAK Araştırma'dan 'Ekrem İmamoğlu' anketi: İşte 'Oy veririm' diyenlerin oranı - Resim: 1

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, TGRT Haber canlı yayınında son İstanbul anketini kamuoyu ile paylaştı.

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MAK Araştırma'dan 'Ekrem İmamoğlu' anketi: İşte 'Oy veririm' diyenlerin oranı - Resim: 2

Seçmene "Bu pazar İstanbul'da yerel seçim olsa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Ekrem İmamoğlu'na oy verir misiniz" sorusu yöneltildi.

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MAK Araştırma'dan 'Ekrem İmamoğlu' anketi: İşte 'Oy veririm' diyenlerin oranı - Resim: 3

Ankete katılan seçmenin tercihi şöyle şekillendi:

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MAK Araştırma'dan 'Ekrem İmamoğlu' anketi: İşte 'Oy veririm' diyenlerin oranı - Resim: 4

Kesinlikle oy veririm: Yüzde 28

Oy veririm: Yüzde 15

Rakibe göre oy verme davranışım değişebilir: Yüzde 9

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MAK Araştırma'dan 'Ekrem İmamoğlu' anketi: İşte 'Oy veririm' diyenlerin oranı - Resim: 5

Kesinlikle oy vermem: Yüzde 25

Oy vermem: Yüzde 16

Kararsız / cevap yok: Yüzde 7

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MAK Araştırma'dan 'Ekrem İmamoğlu' anketi: İşte 'Oy veririm' diyenlerin oranı - Resim: 6

Anket sonuçlarını canlı yayında değerlendiren MAK Araştırma sahibi Mehmet Ali Kulat, "Sonuçlara bakıldığında aslında Ekrem İmamoğlu'nun kazanma şansı olduğunu görüyoruz. Kararsızları matametiksel olarak dağıtırsak bugün için ciddi şansı var gibi görünüyor" dedi.

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MAK Araştırma'dan 'Ekrem İmamoğlu' anketi: İşte 'Oy veririm' diyenlerin oranı - Resim: 7

AKP'nin yerel seçimler için farklı bir strateji uyguladığını belirten Kulat, "Sayın Cumhurbaşkanı genel itibariyle bunu yıllardır yapar. Aday adayı olan ya da ismi geçen isimler hatta aday adaylığına müracaat etmemiş olsa bile ismi geçen isimler şu anda sahada çalışıyorlar. Kendilerine göre herkes adaymış gibi çalışıyor. Buna il yönetimi de ciddi anlamda destek veriyor" dedi.

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MAK Araştırma'dan 'Ekrem İmamoğlu' anketi: İşte 'Oy veririm' diyenlerin oranı - Resim: 8

İmamoğlu'nun tam değerlendirmesinin yapılabilmesi için AKP'nin adayının belli olmasının gerektiğini söyleyen Kulat, "Ekrem İmamoğlu'nun testinin değerlendirilebilmesi için süreçle ilgili değerlendirilmesinin yapılabilmesi için rakibinin de ortaya çıkması gerekiyor." diye konuştu.

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