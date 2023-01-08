MAK Araştırma: HDP'nin aday çıkarması tüm hesapları alt üst eder
MAK Araştırma'nın sahibi Mehmet Ali Kulat, HDP'nin seçimlere kendi adayıyla gireceğini açıklaması sonrası değerlendirmelerde bulundu: "Yapılan tüm siyasi analizleri alt üst eder."
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine beş aydan az bir süre kala siyasi partiler, çalışmalarını hızlandırdı.
İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, uzunca bir süredir cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan ismi üzerinde uzlaşmış durumda.
Muhalefet kanadında ise başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere birçok isim öne çıksa da, henüz resmi olarak açıklanmış bir aday yok.
Bugüne dek sıklıkla altılı masanın 'ilkelerine uygun' bir aday çıkarması durumunda destekleyeceklerini HDP'dense dün kritik bir açıklama geldi.