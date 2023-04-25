MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat: Seçimin 3 belirleyicisi var

“Kılıçdaroğlu’nun, Alevi üzerine yaptığı açıklama özgüvenin işareti. Vatandaşın yıllardır özgüvensizlikten duyduğu rahatsızlığı ortaya koymuş oldu. Vatandaş siyasetin açık yapılmasını, insanların birinin diğerini suçlaması üzerine değil de Türkiye’de farklı siyasi tercihlere sahip ya da farklı İslami tercihleri olan insanlara saygı duyulması gerektiğini göstermesi bakımından vatandaş takdir etti.