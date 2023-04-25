MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat: Seçimin 3 belirleyicisi var
MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde üç kesimin belirleyici olacağını söyledi. İşte Kulat'ın değerlendirmeleri...
MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Kulat, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’nda son anket sonuçlarını değerlendirdi.
Kulat’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
“(CHP Genel Başkanı) Kılıçdaroğlu’nun, Alevi üzerine yaptığı açıklama özgüvenin işareti. Vatandaşın yıllardır özgüvensizlikten duyduğu rahatsızlığı ortaya koymuş oldu.
“Kılıçdaroğlu’nun, Alevi üzerine yaptığı açıklama özgüvenin işareti. Vatandaşın yıllardır özgüvensizlikten duyduğu rahatsızlığı ortaya koymuş oldu. Vatandaş siyasetin açık yapılmasını, insanların birinin diğerini suçlaması üzerine değil de Türkiye’de farklı siyasi tercihlere sahip ya da farklı İslami tercihleri olan insanlara saygı duyulması gerektiğini göstermesi bakımından vatandaş takdir etti.
İnsanlar artık kompleksli siyasetçi istemiyor. İnsanlar artık çekingenlik duyan, kendisini gizlemeye çalışan ve takiye yapan siyasetçi istemiyorlar. Düşüncesi ne ise onu söylesin.