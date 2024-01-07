Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları

İBB Başkan adaylığının Murat Kurum'a tebliğ edildiği haberleri gündemdeki yerini korurken İstanbul'un ilçe belediyeleri için de aday isimleri gündeme geldi. İşte AKP'nin ilçe başkanı olarak aday göstereceği iddia edilen isimler...

AKP Recep Tayyip Erdoğan Murat Kurum İstanbul Yerel Seçim
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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 1

AKP 31 Mart Yerel Seçimleri’nde göstereceği belediye başkan adaylarını bugün açıklayacak. İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törene AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak ve 12’si büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayını açıklayacak.

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 2

Dün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının Murat Kurum’a tebliğ edildiği bilgisi kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

İstanbul'un ilçelerinden aday gösterilecek isimler de gündeme geldi.

İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerde başkan adayı gösterilmesine kesin gözüyle bakılan isimler...

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 3

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 4

Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 5

Şişli Belediye Başkan Adayı Fuat Günday

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 6

Ümraniye Belediye Başkan Adayı Maliki Ejder Batur

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 7

Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 8

Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 9

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Recep Şencan

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 10

Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 11

Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Aydoğan Ahıakın

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 12

Sarıyer Belediye Başkan Adayı Şems Çakıroğlu

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 13

Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Keskin

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 14

Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 15

Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 16

Esenler Belediye Başkan Adayı Ahmet Bilal Kıymaz

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 17

Esenyurt Belediye Başkan Adayı Gazanfer Karakaş

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 18

Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 19

Fatih Belediye Başkan Adayı M. Ergün Turan

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 20

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Cahit Altunay

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 21

Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 22

Kadıköy Belediye Başkan Adayı Faruk İbrahim Özbey

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 23

Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 24

Kartal Belediye Başkan Adayı Selami Keskin

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 25

Bakırköy Belediye Başkan Adayı Tülin Mazlumoğlu Kestane

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 26

Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 27

Bağcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 28

Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 29

Ataşehir Belediye Başkan Adayı Gülayşe Durak

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 30

Maltepe Belediye Başkan Adayı Şahin Karasar

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 31

Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 32

Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Ferşat Yıldırım

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 33

Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Murat Çelik

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 34

Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Fatih Sırmacı

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Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları - Resim: 35

Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural

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