Liste ortaya çıktı! İşte AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için duyuracağı başkan adayları
İBB Başkan adaylığının Murat Kurum'a tebliğ edildiği haberleri gündemdeki yerini korurken İstanbul'un ilçe belediyeleri için de aday isimleri gündeme geldi. İşte AKP'nin ilçe başkanı olarak aday göstereceği iddia edilen isimler...
AKP 31 Mart Yerel Seçimleri’nde göstereceği belediye başkan adaylarını bugün açıklayacak. İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törene AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak ve 12’si büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayını açıklayacak.
Dün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının Murat Kurum’a tebliğ edildiği bilgisi kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.
İstanbul'un ilçelerinden aday gösterilecek isimler de gündeme geldi.
İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerde başkan adayı gösterilmesine kesin gözüyle bakılan isimler...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum
Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı
Şişli Belediye Başkan Adayı Fuat Günday
Ümraniye Belediye Başkan Adayı Maliki Ejder Batur
Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen
Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy
Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Recep Şencan
Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin
Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Aydoğan Ahıakın
Sarıyer Belediye Başkan Adayı Şems Çakıroğlu
Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Keskin
Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun
Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı
Esenler Belediye Başkan Adayı Ahmet Bilal Kıymaz
Esenyurt Belediye Başkan Adayı Gazanfer Karakaş
Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken
Fatih Belediye Başkan Adayı M. Ergün Turan
Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Cahit Altunay
Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir
Kadıköy Belediye Başkan Adayı Faruk İbrahim Özbey
Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin
Kartal Belediye Başkan Adayı Selami Keskin
Bakırköy Belediye Başkan Adayı Tülin Mazlumoğlu Kestane
Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır
Bağcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir
Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy
Ataşehir Belediye Başkan Adayı Gülayşe Durak
Maltepe Belediye Başkan Adayı Şahin Karasar
Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın
Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Ferşat Yıldırım
Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Murat Çelik
Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Fatih Sırmacı
Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural