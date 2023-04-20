Liderler bayramda nerede olacak? Programları belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile diğer siyasi parti liderlerinin Ramazan Bayramı programı belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı İstanbul'da karşılayacak. Erdoğan, bayramın 2’nci günü Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için yapılan ilk köy evlerinin teslim törenine katılacak. Erdoğan, bayramın son günü İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına katılacak, ardından da Sakarya'ya geçecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı'na İstanbul'da girecek. Şentop, bayram namazından sonra memleketi Tekirdağ'a geçecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise bayram boyunca Ankara'da olacak.
KILIÇDAROĞLU ADIYAMAN’DA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ilk günü deprem bölgesinde olacak ve Adıyaman'da depremzedelerle bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu, bayramın 2’nci günü İstanbul'da olacak, 3’üncü gün ise Ankara'da düzenlenecek 23 Nisan programına katılacak.