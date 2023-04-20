Liderler bayramda nerede olacak? Programları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı İstanbul'da karşılayacak. Erdoğan, bayramın 2’nci günü Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için yapılan ilk köy evlerinin teslim törenine katılacak. Erdoğan, bayramın son günü İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına katılacak, ardından da Sakarya'ya geçecek.