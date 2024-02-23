Kurum'a destek verdi, eski defterler açıldı: Çiller, gaflarıyla sosyal medyada zirvede
Eski başbakan Tansu Çiller, AKP'nin İBB Adayı Murat Kurum'a destek açıklaması yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çiller'e "Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için destekliyor" şeklinde cevap verirken, sosyal medya kullanıcıları Çiller'in eski defterlerini açtı.
Türkiye'nin ilk kadın başbakanı olan Tansu Çiller, İstanbul’u Büyüten Kadınlar programı çıkışında yaptığı açıklamasında, Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı Murat Kurum’a desteğini açıklamıştı.
Çiller, şunları söylemişti:
“Murat Kurum bir heyecanla geliyor İstanbul’a. İstanbul bu heyecanı arıyordu zannediyorum. Çok önemli noktalara değindi. En önemlisi depremdi. Deprem geliyor İstanbul’a, bunu bilmek lazım. İstanbullu, ulaştırmada çok büyük zaman kaybediyor İstanbullu hayat gidiyor. O saatler kaybedilmemesi gereken saatler.”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çiller’in Sarıyer’deki 13 bin m2 arazisine imar izni çıktığı için Kurum’u desteklediğini söyledi.
İmamoğlu’nun Çiller açıklaması şöyle:
"Kendisi perişan etmekte maharetlidir. Aynı bugünkü gibi üç haneli enflasyonları, yüksek faizleri bize 90'lı yılların ortasında yaşatmış birisidir. Hanımefendi 'Desteğim sayın Kurum'a demiş. Kentsel dönüşümü çözermiş! Onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için destekliyor. Sarıyer'de şahsına ait 13 bin metrekarelik araziye ısrarla imar çıkarttı, biz ısrarla dava açtık ve iptal ettik. Bana niye destek versin! Destek vereceği yeri biliyor. O rant kazanmasına sebep olmuş, ben de milletime rant kazanmak için çalışıyorum. Aradaki fark bu."
1994 yılında yaptığı devalüasyonla hafızalara kazınan Tansu Çiller, Kurum’a destek açıklamasından sonra tepkilerin odağı oldu.
İmamoğlu’nun açıklamaları sonrası gündeme oturan Çiller, bir mitingde söylediği Pıttık sözüyle gündem oldu.
Çiller için X’te aldığı tepkilerden bazıları şöyle