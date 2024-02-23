Kurum'a destek verdi, eski defterler açıldı: Çiller, gaflarıyla sosyal medyada zirvede

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çiller’in Sarıyer’deki 13 bin m2 arazisine imar izni çıktığı için Kurum’u desteklediğini söyledi.

İmamoğlu’nun Çiller açıklaması şöyle:

"Kendisi perişan etmekte maharetlidir. Aynı bugünkü gibi üç haneli enflasyonları, yüksek faizleri bize 90'lı yılların ortasında yaşatmış birisidir. Hanımefendi 'Desteğim sayın Kurum'a demiş. Kentsel dönüşümü çözermiş! Onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için destekliyor. Sarıyer'de şahsına ait 13 bin metrekarelik araziye ısrarla imar çıkarttı, biz ısrarla dava açtık ve iptal ettik. Bana niye destek versin! Destek vereceği yeri biliyor. O rant kazanmasına sebep olmuş, ben de milletime rant kazanmak için çalışıyorum. Aradaki fark bu."