Kürt seçmen anketi: HDP kapatılırsa hangi partiye oy verirler; Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı?
Spectrum House Araştırma Merkezi'nin raporunda katılımcılar, "HDP kapatılırsa hangi partiye oy verirsiniz?", "Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı?" gibi sorulara yanıt verdi.
Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi, Kasım 2022'de gerçekleştirdiği 'Kürt Seçmen Eğilimi' araştırmasının ayrıntılı raporunu açıkladı. Araştırmaya katılan HDP seçmeninin büyük çoğunluğu, partinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayını çıkarması gerektiğini düşündüğünü söyledi.
Artı Gerçek'te yer alan rapora göre; saha çalışması Kürt illeri Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Kars, Iğdır, Mardin, Muş, Şırnak, Urfa, Van ve Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı İstanbul, Mersin, Konya ve Bursa gibi Batı illeri olmak üzere 26 bölgeyi esas alan yedi bölgede ve 14 ilde gerçekleştirildi. Ankete, 1934 kişi katıldı.
AKP 9,5 PUANLIK GERİLEME YAŞADI
Katılımcıların yüzde yüzde 67,4’ü 2018 genel seçimlerinde HDP'ye, yüzde 18,5’i de AKP'ye oy verdiğini söyledi. Yüzde 9,3’ü oy kullanmadığını, yüzde 3,8’i ise CHP'ye oy verdiğini kaydetti.
"Bu pazar i̇ttifaksız bir seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildiğinde ise yüzde 73 oranında HDP, yüzde 9 oranında AKP, yüzde 6,5 oranında CHP yanıtı çıktı.
2018 seçimlerine kıyasla, AKP'nin 9,5 puanlık gerileme yaşadığı, HDP’nin oylarını 5,6, CHP’nin ise 2,7 puan artırdığı görüldü.
AKP'YE OY VERENLERİN KARARI DEĞİŞTİ
2018 genel seçimlerinde AKP’ye oy vermiş olanların sadece yüzde 46,3’ü "Bu pazar seçim olsa tekrar AKP'yi tercih edeceklerini" söyledi.
Katılımcıların yüzde 14’ü bu pazar seçim olsa HDP’yi, yüzde 7’si CHP’yi tercih edeceklerini belirtti. Bu, 2018'de AKP’ye oy veren katılımcıların yarısından fazlasının tekrar AKP’ye oy vermeyeceği, yüzde 27,1’lik bir kesimin ise AKP’den ayrılarak gri bölgeye geçtiği, "Kararsız ve Oy kullanmama" eğiliminde olduğu anlamına geliyor