Kürt seçmen anketi: HDP kapatılırsa hangi partiye oy verirler; Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı?

AKP'YE OY VERENLERİN KARARI DEĞİŞTİ

2018 genel seçimlerinde AKP’ye oy vermiş olanların sadece yüzde 46,3’ü "Bu pazar seçim olsa tekrar AKP'yi tercih edeceklerini" söyledi.

Katılımcıların yüzde 14’ü bu pazar seçim olsa HDP’yi, yüzde 7’si CHP’yi tercih edeceklerini belirtti. Bu, 2018'de AKP’ye oy veren katılımcıların yarısından fazlasının tekrar AKP’ye oy vermeyeceği, yüzde 27,1’lik bir kesimin ise AKP’den ayrılarak gri bölgeye geçtiği, "Kararsız ve Oy kullanmama" eğiliminde olduğu anlamına geliyor