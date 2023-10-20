Kulis: İstanbul için düşünülen isim belli oldu ancak hiçbir aday İmamoğlu'nu geçemiyor

AKP’lileri şaşırtan esas sonucun ise İmamoğlu ile ilgili olduğunu söyleyen Babacan, "İstanbulluların henüz İmamoğlu’ndan vazgeçmediği görülüyor. Şu anda İmamoğlu’nu tercih edenlerin oranı yüzde 41 çıkıyor. İddiaya göre, AKP’den 4 puan önde. İşin ilginci, İYİ Parti ve HEDEP’liler de İmamoğlu’ndan henüz kopuş yok. Geçen seçimde İmamoğlu’na oy veren bu partilerin seçmeninin büyük bölümü arkasında duruyor. Kopmanın yüzde 2-3 civarında görüldüğü öne sürülüyor." diye yazdı.