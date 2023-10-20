Kulis: İstanbul için düşünülen isim belli oldu ancak hiçbir aday İmamoğlu'nu geçemiyor
Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP'nin İstanbul adaylığı için öne çıkan ismin Murat Kurum olduğunu yazdı. Ancak kulislerde konuşulanlara göre AKP'nin düşündüğü hiçbir isim Ekrem İmamoğlu'nu geçemiyor.
Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP'nin İstanbul için analizler yaptırdığını ancak olası adayların Ekrem İmamoğlu'nun gerisinde kaldığını yazdı. Babacan, "İktidar Partisi’nde yerel seçimler dendiğinde laf İstanbul’dan açılıyor. Tüm analizlerde önce İstanbul var. Son hazırlanan raporlar kendileri açısından pek iç açıcı değil. Ekrem İmamoğlu, AKP’nin potansiyel aday adaylarıyla kıyaslandığında önde görünüyor. AKP tabanı, Fahrettin Koca’yı daha tanınır bulmasına karşın, eski Çevre Bakanı Murat Kurum’u aday olarak görmek istiyor. AKP yönetimi, neredeyse umudunu Kemal Kılıçdaroğlu’nun kongreyi kazanmasına bağlamış gibi." değerlendirmesini yaptı.
"AKP’de son haftalarda kapalı kapılar ardında ‘güçlü ve etkin aday’ bulma çalışmaları hız kazandı. İstanbul’da konuşulan iki isimden Kurum’un ön plana çıktığı, seçmene sorulan isimlerden Tevfik Göksu ve Adil Karaismailoğlu’nun geride kaldığı belirtiliyor." kulis bilgisini paylaşan Babacan, yazısını şöyle sürdürdü:
"Göksu’nun kulis faaliyetlerini sürdürdüğü kulağımıza gelen bilgiler arasında..."
AKP’lileri şaşırtan esas sonucun ise İmamoğlu ile ilgili olduğunu söyleyen Babacan, "İstanbulluların henüz İmamoğlu’ndan vazgeçmediği görülüyor. Şu anda İmamoğlu’nu tercih edenlerin oranı yüzde 41 çıkıyor. İddiaya göre, AKP’den 4 puan önde. İşin ilginci, İYİ Parti ve HEDEP’liler de İmamoğlu’ndan henüz kopuş yok. Geçen seçimde İmamoğlu’na oy veren bu partilerin seçmeninin büyük bölümü arkasında duruyor. Kopmanın yüzde 2-3 civarında görüldüğü öne sürülüyor." diye yazdı.
AKP kurmaylarının CHP’deki kongre sürecini yakından izlediğini kaydeden Babacan, şu değerlendirmeleri yaptı:
"Değişimi isteyen ekibin son günlerdeki başarısı pek hoşlarına gitmemiş gibi. CHP kongresinde genel başkanlık yarışını Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanmasının yerel seçimlerde şanslarını arttıracağı, küskün seçmenin CHP adaylarını cezalandıracağı, bunun da kendilerine avantaj sağlayacağı yorumu yapıyorlar."
"AKP’de Ankara adayı konusunda ise kafalar hala karışık." diye yazan Babacan, "Turgut Altınok çok konuşulsa da içlerine pek sinmiş gibi değil. Ankara’da işlerinin çok zor olduğu dile getiriliyor." ifadelerini kullandı.
"15 Kasım’a kadar 30 büyükşehir adayının açıklanması planlanıyor." bilgisini de paylaşan Babacan, yazısını şöyle noktaladı:
"İsimler üzerindeki çalışmalar tamamlanmak üzere. Yakında Cumhurbaşkanına sunulacak. İstanbul dışında bir çiftlikte dinlenmeye çekilen Cumhurbaşkanının bir yandan da bunlara kafa yorduğu iddia ediliyor."