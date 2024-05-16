Kobani Davası'nda çıkan kararlara gelen tepkiler

Yüksekdağ hakkında 32 yıl 9 ay hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Selahattin Demirtaş ise Kobani davasında toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kobani davasında yargılanan Ahmet Türki Alp Altınörs gibi çok sayıda isme ceza verildi.

Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Ayhan Bilgen ise bu davada, üstlerine atılan birçok suçtan beraat etti.

Birçok siyasetçi, gazeteci ve tanınmış kişi, dava sonrası yorumda bulundu.

İşte gelen tepkiler: