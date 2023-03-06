Kılıçdaroğlu'nun beğendiği yorum dikkat çekti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kişisel Twitter hesabı üzerinden beğendiği yorum, kullanıcıların dikkatini çekti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadaki diğer beş partinin aksine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyeceklerini açıklaması, seçimlere üç ay kala siyaset sahnesinde bir nevi depreme yol açtı.
Kameralar karşısına geçerek Kılıçdaroğlu seçeneği için "Ölümü gösterip sıtmaya razı olmayı dayattılar" gibi ifadeler kullanan Akşener, akabinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık çağrısında bulundu.
Yavaş ve İmamoğlu ise Akşener'in bu talebini reddetti, ayrıca Kılıçdaroğlu için destek mesajı yayınladı.
Ana muhalefet partisi liderinin adaylığının bugün açıklanması bekleniyor. Akşener ise dün Yavaş ve İmamoğlu hakkındaki ısrarını sürdürerek "Kılıçdaroğlu veya masa, milletin talebine olur derse, hiç gurur yapmam geri dönerim" açıklamasında bulundu.