Kılıçdaroğlu’nun Alevi videosuna vatandaşlardan destek: 'Biz artık bizi birleştiren daha ileriye götüren bir iktidar istiyoruz'
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından ‘Alevi’ başlığıyla paylaştığı videoda ilk defa oy kullanacak gençlere seslenmişti. Peki, Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı ile ilgili Alevi gençler düşünüyor: ‘’Maalesef sevilmeyen ve önyargıyla yaklaşılan azınlıklardan biriydik’’
Sema Kızılarslan
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi." başlığı ile yayınlanan videosu Twitter'da 100 milyon görüntülenmeye ulaştı.
“Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslüman’ım. Alevi olmaz diyen bu sisteme, doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur, diyecek misin?” diyen Kılıçdaroğlu’na başta Aleviler olmak üzere aralarında siyasilerin de bulunduğu çok sayıda isimden destek gelmişti.
19 Nisan günü saat 21.30'da yayınlanan video 3 günde 74,4 bin retweet, 20 bin alıntı, 457 bin beğeni aldı. Videonun toplam görüntülenmesi ise 100,8 milyon oldu. Sosyal medyadaki Alevi yurttaşlar, Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı ile ilgili ne düşüncelerini hislerini yazdı.
‘‘BÜYÜKLERİMDEN ALDIĞIM NASİHATLARDAN SADECE BİR TANESİ ‘ALEVİ OLDUĞUNU SÖYLEME, BİZİ SEVMEZLER…’ OLDU’’
25 yaşındaki Mimar Aylin Aydın, Alevi bir yurttaş. Aydın, Kılıçdaroğlu’nun milyonlara ulaşan videosu ile ilgili hissettiklerini Gerçek Gündem’e anlattı.
‘‘Bu ülkede bu muamele sadece bize değil azınlık olan herkese uygulanıyor’’ diyen Aydın, Kılıçdaroğlu’nun yaptığı çıkışın aslında Türkiye’nin geleceğini gösterdiğini ifade etti: