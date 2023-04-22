Kılıçdaroğlu’nun Alevi videosuna vatandaşlardan destek: 'Biz artık bizi birleştiren daha ileriye götüren bir iktidar istiyoruz'

“Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslüman’ım. Alevi olmaz diyen bu sisteme, doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur, diyecek misin?” diyen Kılıçdaroğlu’na başta Aleviler olmak üzere aralarında siyasilerin de bulunduğu çok sayıda isimden destek gelmişti.