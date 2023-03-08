Kılıçdaroğlu tek tek sayıp 'sadece ben değil onlar da aday' demişti: İşte o isimler

Ankara’da elektriği kesilen İbrahim’e misafir oldum. İbrahim Bey aday.

Bartın maden faciasında hayatını kaybeden maden işçisi Rıdvan’ın ailesini ziyaret etmiştim. Rahmetli Rıdvan’ın oğlu Emrullah aday.

Şanlıurfa’da evladı için nöbet tutan Emine Şenyaşar’a sarıldım. Emine Hanım aday.

8 Şubat’ta Hatay Samandağ’da, 'İçeride annem, abim ve babam var. Ses veriyorlar, termal kamerada ısı da var ama girecek ekipman yok' diye bize feryat eden gencimiz aday. Tüm depremzedelerimiz aday. Böyle bilmeniz gerekiyor.

Ekmeğini çöpten çıkartan, ekmek teknesi gasbedilen kağıt toplayıcıların deposuna gittim, çaylarını içtim. İşte oradaki Baver Bey aday.

Süt veren ineğimi kestirip kredi ödüyorum diye feryadını dinlediğim, çiftçi Meliha Hanım aday.

28 Şubat sürecinde, öğretmenlik mesleğinden atılan Sultan Kara ve ailesine gittim. Onları dinledim. Sultan Hanım da aday.

Ergenekon kumpasıyla canına kastettikleri Kuddisi Okkır’ın evine gittim. Beni metanetle karşılayan Sabriye Okkır Hanım da aday.

Torbacılara öldürttükleri Sinan Ateş’in eşi Ayşe Hanım aday.

73 yaşında Kazdağları'nı savunan Hanife teyze de aday.

KPSS’de derece yapmasına rağmen atanamayan Salihcan’ı dinlemiştim. Salihcan da aday.

Gezi Parkı davasında haksız yere hapiste yatan, şehir plancı Tayfun’un kızı biricik kızı, evladımız, Vera'mız da aday.

Sadece ben değil 84 milyon aday!"