Kaza geçiren HDP'li Meral Danış Beştaş'tan ilk açıklama

Erzurum'da trafik kazası geçiren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve Mehtap Demirkaya, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile Ankara'ya getirildi. HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, "Omurga kemiğinde ve ayaklarında kırık var. Burada MR çekecekler. Muhtemelen ameliyata alınacak. Kar başlamış ve yol kayganken şoför dönemeci alamamış. 90 kilometre hızla gidiyormuş. Çok süratli değilmiş" dedi.