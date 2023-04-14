Kaza geçiren HDP'li Meral Danış Beştaş'tan ilk açıklama
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, dün akşam saatlerinde trafik kazası geçiren Meral Danış Beştaş'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. HDP'li Beştaş da hastaneden havalimanına nakli sırasında durumunu soran gazetecilere "İyileşeceğim" dedi.
Erzurum'da trafik kazası geçiren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve Mehtap Demirkaya, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile Ankara'ya getirildi. HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, "Omurga kemiğinde ve ayaklarında kırık var. Burada MR çekecekler. Muhtemelen ameliyata alınacak. Kar başlamış ve yol kayganken şoför dönemeci alamamış. 90 kilometre hızla gidiyormuş. Çok süratli değilmiş" dedi.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'a gitti. Karayazı ilçesinde Beştaş, şoförü Mehmet Vefa ve ismi öğrenilemeyen bir parti yöneticisinin içerisinde bulunduğu araç kaza yaptı.
Beştaş, sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilen araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan HDP'li Beştaş ve diğer iki yaralı ambulansla Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beştaş'ın yapılacak tetkikler sonucunda ameliyata alınacağı bilgisini veren HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu kazaya ilişkin olarak şunları söyledi: