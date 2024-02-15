İzmir için son anket sonuçları açıklandı: İşte oy oranları
ALF Araştırma, 11-14 Şubat tarihleri arasında İzmir için gerçekleştirdiği yerel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.
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ALF Araştırma, İzmir'de yerel seçime yönelik düzenlediği anket sonuçlarını paylaştı.
2200 katılımcıyla düzenlenen ankette vatandaşlara, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.
Yanıtlar şöyle oldu:
CHP İzmir Büyükşehir adayı Cemil Tugay yüzde 40,7
AKP İzmir Büyükşehir adayı Hamza Dağ yüzde 32,3
İYİ Parti İzmir Büyükşehir adayı Ümit Özlale yüzde 7,1
DEM Parti İzmir Büyükşehir adayı yüzde 4,6
Zafer Partisi İzmir Büyükşehir adayı Naşit Birgüvi yüzde 2,2
Diğer yüzde 2,5
Kararsız yüzde 10,6