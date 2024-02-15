İzmir için son anket sonuçları açıklandı: İşte oy oranları

ALF Araştırma, 11-14 Şubat tarihleri arasında İzmir için gerçekleştirdiği yerel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

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İzmir için son anket sonuçları açıklandı: İşte oy oranları - Resim: 1

ALF Araştırma, İzmir'de yerel seçime yönelik düzenlediği anket sonuçlarını paylaştı.

2200 katılımcıyla düzenlenen ankette vatandaşlara, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Yanıtlar şöyle oldu:

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İzmir için son anket sonuçları açıklandı: İşte oy oranları - Resim: 2

CHP İzmir Büyükşehir adayı Cemil Tugay yüzde 40,7

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İzmir için son anket sonuçları açıklandı: İşte oy oranları - Resim: 3

AKP İzmir Büyükşehir adayı Hamza Dağ yüzde 32,3

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İzmir için son anket sonuçları açıklandı: İşte oy oranları - Resim: 4

İYİ Parti İzmir Büyükşehir adayı Ümit Özlale yüzde 7,1

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İzmir için son anket sonuçları açıklandı: İşte oy oranları - Resim: 5

DEM Parti İzmir Büyükşehir adayı yüzde 4,6

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İzmir için son anket sonuçları açıklandı: İşte oy oranları - Resim: 6

Zafer Partisi İzmir Büyükşehir adayı Naşit Birgüvi yüzde 2,2

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İzmir için son anket sonuçları açıklandı: İşte oy oranları - Resim: 7

Diğer yüzde 2,5

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İzmir için son anket sonuçları açıklandı: İşte oy oranları - Resim: 8

Kararsız yüzde 10,6

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İzmir için son anket sonuçları açıklandı: İşte oy oranları - Resim: 9
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