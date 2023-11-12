İzmir anketinde AKP'li isimlere büyük sürpriz: Rakibine 10 puan fark attı!
Asal Araştırma, "AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı kim olmalı?" sorusunu sorduğu ankette çarpıcı sonuçlara ulaştı. Ankette ilk sıradaki aday ikinci sıradakine yüzde 10 fark attı.
Türkiye 2023'deki tarihi seçimi geride bıraktı. Artık yeni gündem 2024 yılında yapılacak yerel seçimler oldu. Yeni yıla yaklaşılırken sahada çalışmalarını artıran partilere anket şirketleri de katıldı. İzmir için yapılan çalışmada ise dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
AKP'NİN İZMİR ADAYI KİM OLMALI?
Yapılan son çalışmada Asal Araştırma vatandaşlara, "Sizce AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olmalı?" sorusunu açık uçlu olarak yöneltti.
8-11 Kasım arasındaki araştırmaya 1600 kişi katıldı. En çok 10 ismin oranlarının verildiği çalışmada ilk sırada AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yer aldı. İkinci sıradakiyle arada bulunan yüzde 10'luk fark ise dikkatlerden kaçmadı.
Adayların aldığı oy oranları şöyle:
Hamza Dağ: %23,2
Mehmet Kasapoğlu: %13,3
Mahmut Özgener: %11,5
Eyyüp Kadir İnan: %6,6
Ceyda Bölünmez Çankırı: %4,5
Nükhet Hotar: %3,2
Mahmut Atilla Kaya: %3,2
Faruk Özlü: %3,0
Rifat Sait: %2,5
Hakan Koştu: %2,5
Diğer: %6,5
Fikrim Yok/Cevap Yok: %20,0