İzmir anketinde AKP'li isimlere büyük sürpriz: Rakibine 10 puan fark attı!

Türkiye 2023'deki tarihi seçimi geride bıraktı. Artık yeni gündem 2024 yılında yapılacak yerel seçimler oldu. Yeni yıla yaklaşılırken sahada çalışmalarını artıran partilere anket şirketleri de katıldı. İzmir için yapılan çalışmada ise dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.