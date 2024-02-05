İzmir anketi: Hangi aday, yüzde kaç oy alıyor?

ORC Araştırma, İzmir Büyükşehir Belediyesi için gerçekleştirdiği anket sonuçlarını paylaştı. Buna göre, iki aday arasında 3,5 puan fark var.

Anket İzmir Yerel Seçim
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İzmir anketi: Hangi aday, yüzde kaç oy alıyor? - Resim: 1

ORC Araştırma'nın 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İzmir için gerçekleştirdiği araştırma sonuçları paylaşıldı.

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İzmir anketi: Hangi aday, yüzde kaç oy alıyor? - Resim: 2

1-3 Şubat tarihleri arasında 2650 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada, katılımcılara, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Sonuçlar şöyle oldu:

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İzmir anketi: Hangi aday, yüzde kaç oy alıyor? - Resim: 3

CHP'nin adayı Cemil Tugay yüzde 38,2

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İzmir anketi: Hangi aday, yüzde kaç oy alıyor? - Resim: 4

AKP'nin adayı Hamza Dağ yüzde 34,7

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İzmir anketi: Hangi aday, yüzde kaç oy alıyor? - Resim: 5

İYİ Parti'nin adayı Ümit Özlale yüzde 8,6

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İzmir anketi: Hangi aday, yüzde kaç oy alıyor? - Resim: 6

DEM Parti adayı yüzde 5,9

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İzmir anketi: Hangi aday, yüzde kaç oy alıyor? - Resim: 7

Zafer Partisi adayı Naşit Birgüvi yüzde 1,9

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İzmir anketi: Hangi aday, yüzde kaç oy alıyor? - Resim: 8

Diğer yüzde 2,1

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İzmir anketi: Hangi aday, yüzde kaç oy alıyor? - Resim: 9

Kararsız yüzde 8,6

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İzmir anketi: Hangi aday, yüzde kaç oy alıyor? - Resim: 10
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