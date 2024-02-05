İzmir anketi: Hangi aday, yüzde kaç oy alıyor?
ORC Araştırma, İzmir Büyükşehir Belediyesi için gerçekleştirdiği anket sonuçlarını paylaştı. Buna göre, iki aday arasında 3,5 puan fark var.
ORC Araştırma'nın 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İzmir için gerçekleştirdiği araştırma sonuçları paylaşıldı.
1-3 Şubat tarihleri arasında 2650 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada, katılımcılara, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.
Sonuçlar şöyle oldu:
CHP'nin adayı Cemil Tugay yüzde 38,2
AKP'nin adayı Hamza Dağ yüzde 34,7
İYİ Parti'nin adayı Ümit Özlale yüzde 8,6
DEM Parti adayı yüzde 5,9
Zafer Partisi adayı Naşit Birgüvi yüzde 1,9
Diğer yüzde 2,1
Kararsız yüzde 8,6