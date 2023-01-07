İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 55 bin kişilik anketi açıkladı: AKP psikolojik sınırın altında!
Partisinin seçime hazır olduğunu söyleyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, son anketlere göre oy oranlarının yüzde 19,7 seviyesine çıktığını söyledi. Zorlu aynı araştırmada AKP'nin oy oranının ise yüzde 28,9 olduğunu aktardı.
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Sözcü gazetesini ziyaret etti, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partisinin seçime hazır olduğunu kaydeden Zorlu, bir anket şirketinin 55 bin kişi ile yüz yüze gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre, İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 19,7 olduğunu söyledi. Zorlu, aynı araştırmada AKP'nin ise 'kararsızlar' dağıtılmadan yüzde 28,9 oy oranına ulaşabildiğini aktardı.
İktidarın seçimi zamanından erken bir tarihe çekmeyi dillendirmesine ilişkin de konuşan Zorlu şunları söyledi:
"Biz 6 Nisan'dan sonraki bir tarihe ‘evet' demeyeceğimizi açıkladık. Bir sistem getirdiler, o sistemle birlikte de seçim sisteminde bir düzenleme yaptılar aslında. Sonra ülkenin o kutuplaştırıcı sistemini değiştirmeksizin, orada hiçbir tadilat yapmadan, daha maça varken bu sefer oyunun kurallarını değiştirircesine yeni bir seçim sistemi modeli getirdiler. Bu ilkesel olarak zaten doğru değil."
ALTILI MASA'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI
Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının açıklanmasının geciktiği yönündeki eleştirilere de yanıt veren Zorlu, "Milletimizin bu konuda sabırsızlandığını biliyoruz. Zira Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Ancak burada dikkat edilmesi gereken esas nokta, henüz bir seçim tarihi yok. Dolayısıyla bu süreç başlamadan adayın belli olmamış olması da normal bir durum" İfadelerini kullandı.
Altı liderin ocak ay sonunda yapacağı toplantıya işaret eden Zorlu, "O aşamada artık milletimizin merak ettiği 13'üncü cumhurbaşkanının kim olacağının hep birlikte cevabını bulmuş olacağız" dedi.