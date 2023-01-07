İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 55 bin kişilik anketi açıkladı: AKP psikolojik sınırın altında!

İktidarın seçimi zamanından erken bir tarihe çekmeyi dillendirmesine ilişkin de konuşan Zorlu şunları söyledi:

"Biz 6 Nisan'dan sonraki bir tarihe ‘evet' demeyeceğimizi açıkladık. Bir sistem getirdiler, o sistemle birlikte de seçim sisteminde bir düzenleme yaptılar aslında. Sonra ülkenin o kutuplaştırıcı sistemini değiştirmeksizin, orada hiçbir tadilat yapmadan, daha maça varken bu sefer oyunun kurallarını değiştirircesine yeni bir seçim sistemi modeli getirdiler. Bu ilkesel olarak zaten doğru değil."