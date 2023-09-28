İYİ Parti cephesinden CHP'ye 10 ilde aday çıkarmama çağrısı: İşte iki partinin son seçimdeki oy oranları!
İYİ Partili Türker Yörükçüoğlu, CHP'ye 10 büyükşehirde aday çıkarmama çağrısında bulundu. Peki ama bu iki partinin son seçimdeki oy oranları nasıldı?
Yerel seçimlere aylar kala, ittifak tartışmaları da gündemdeki yerini koruyor.
Son olarak 81 ilde aday çıkaracağını açıklayan İYİ Parti’nin Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, CHP’nin 10 büyükşehirde aday çıkarmaması çağrısında bulundu.
CHP ve AKP’nin yarıştığı seçimlerde kazananın hep AKP olduğunu savunan Yörükçüoğlu, İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay’da CHP’nin aday çıkarmaması gerektiğini söyledi.
Yörükçüoğlu, Türkiye’yi kurtarmanın yolunun İYİ Parti’den geçtiğini öne sürdü.