İYİ Parti cephesinden CHP'ye 10 ilde aday çıkarmama çağrısı: İşte iki partinin son seçimdeki oy oranları!

İYİ Partili Türker Yörükçüoğlu, CHP'ye 10 büyükşehirde aday çıkarmama çağrısında bulundu. Peki ama bu iki partinin son seçimdeki oy oranları nasıldı?

CHP İYİ Parti İstanbul Ankara Eskişehir Adana İzmir Hatay Mersin
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İYİ Parti cephesinden CHP'ye 10 ilde aday çıkarmama çağrısı: İşte iki partinin son seçimdeki oy oranları! - Resim: 1

Yerel seçimlere aylar kala, ittifak tartışmaları da gündemdeki yerini koruyor.

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İYİ Parti cephesinden CHP'ye 10 ilde aday çıkarmama çağrısı: İşte iki partinin son seçimdeki oy oranları! - Resim: 2

Son olarak 81 ilde aday çıkaracağını açıklayan İYİ Parti’nin Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, CHP’nin 10 büyükşehirde aday çıkarmaması çağrısında bulundu.

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İYİ Parti cephesinden CHP'ye 10 ilde aday çıkarmama çağrısı: İşte iki partinin son seçimdeki oy oranları! - Resim: 3

CHP ve AKP’nin yarıştığı seçimlerde kazananın hep AKP olduğunu savunan Yörükçüoğlu, İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay’da CHP’nin aday çıkarmaması gerektiğini söyledi.

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İYİ Parti cephesinden CHP'ye 10 ilde aday çıkarmama çağrısı: İşte iki partinin son seçimdeki oy oranları! - Resim: 4

Yörükçüoğlu, Türkiye’yi kurtarmanın yolunun İYİ Parti’den geçtiğini öne sürdü.

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