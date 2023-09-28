İYİ Parti cephesinden CHP'ye 10 ilde aday çıkarmama çağrısı: İşte iki partinin son seçimdeki oy oranları!

CHP ve AKP’nin yarıştığı seçimlerde kazananın hep AKP olduğunu savunan Yörükçüoğlu, İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay’da CHP’nin aday çıkarmaması gerektiğini söyledi.