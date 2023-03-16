İşte anket sonuçları: Kılıçdaroğlu ipi göğüslemeye çok yakın

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerine iki aydan kısa bir süre kala EuroPoll'un yayınladığı anket sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 13 puan önünde.

Seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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İşte anket sonuçları: Kılıçdaroğlu ipi göğüslemeye çok yakın - Resim: 1

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi kararı imzalaması ile birlikte seçim yarışı başladı.

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İşte anket sonuçları: Kılıçdaroğlu ipi göğüslemeye çok yakın - Resim: 2

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

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İşte anket sonuçları: Kılıçdaroğlu ipi göğüslemeye çok yakın - Resim: 3

Seçimlere iki aydan az bir süre kala EuroPoll, anket sonuçlarını açıkladı.

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İşte anket sonuçları: Kılıçdaroğlu ipi göğüslemeye çok yakın - Resim: 4

Sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu ipi göğüslemeye yakın taraf.

İşte sonuçlar...

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