İşte anket sonuçları: Kılıçdaroğlu ipi göğüslemeye çok yakın
Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerine iki aydan kısa bir süre kala EuroPoll'un yayınladığı anket sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 13 puan önünde.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi kararı imzalaması ile birlikte seçim yarışı başladı.
Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı için yarışacak.
Seçimlere iki aydan az bir süre kala EuroPoll, anket sonuçlarını açıkladı.
Sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu ipi göğüslemeye yakın taraf.
İşte sonuçlar...