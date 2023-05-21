İşte 2 adaylı seçimin analizi: ORC Araştırma Genel Müdürü, 3 maddeye dikkat çekerek paylaştı

"Sandığa gitmeyen ve oyunu Sinan Oğan ya da Muharrem İnce'den yana kullanan seçmenlerin, hassasiyetleri noktasında endişeli olduğunu, ancak oy kullanmak noktasında günün koşullarında birincil önceliklerinin “DEĞİŞİM” olduğunu görmekteyiz.

İlk turdaki sürprizlerden biri şüphesiz CHP listelerinden seçime katılan Deva, Gelecek ve Saadet partilerinin muhafazakâr seçmen üzerinde beklenen etkiyi sağlayamaması oldu. Görünen o ki Erdoğan Yeniden Refah Partisi hamlesiyle bu etkiyi dengede tutmayı başardı. Başka bir sürpriz ise, çözüldü gibi görünen masa krizinin sandığa yansıması… Sonuçlar gösterdi ki, İyi Partili seçmenlerin bir kısmı Sinan Oğan’ı tercih etti. 2. Turda bu seçmenlerin tercihini Kılıçdaroğlu’ndan yana kullanması bekleniyor."