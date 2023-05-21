İşte 2 adaylı seçimin analizi: ORC Araştırma Genel Müdürü, 3 maddeye dikkat çekerek paylaştı
Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı seçimleri için sandık başına gitti. Karar 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tura kalırken ORC Araştırma şirketinin Genel Müdürü Mehmet Pösteki iki adaylı pusulası olan seçimi değerlendirdi.
ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede 2. tur cumhurbaşkanı seçimini yorumladı.
Mehmet Pösteki'nin değerlendirmesi şöyle oldu:
"KILIÇDAROĞLU POTANSİYEL GENÇ OYLARININ HATIRI SAYILIR BİR BÖLÜMÜNÜ SİNAN OĞAN'A KAPTIRDI"
"İlk turda Kılıçdaroğlu’nun potansiyel genç oylarının hatırı sayılır bir bölümünü Sinan Oğan’a kaptırdığı ve kurulan kötü ilişki neticesinde Muharrem İnce seçmenlerinin, oylarını tepki oyuna dönüştürdüğü görülmektedir."
"Sandığa gitmeyen ve oyunu Sinan Oğan ya da Muharrem İnce'den yana kullanan seçmenlerin, hassasiyetleri noktasında endişeli olduğunu, ancak oy kullanmak noktasında günün koşullarında birincil önceliklerinin “DEĞİŞİM” olduğunu görmekteyiz.
İlk turdaki sürprizlerden biri şüphesiz CHP listelerinden seçime katılan Deva, Gelecek ve Saadet partilerinin muhafazakâr seçmen üzerinde beklenen etkiyi sağlayamaması oldu. Görünen o ki Erdoğan Yeniden Refah Partisi hamlesiyle bu etkiyi dengede tutmayı başardı. Başka bir sürpriz ise, çözüldü gibi görünen masa krizinin sandığa yansıması… Sonuçlar gösterdi ki, İyi Partili seçmenlerin bir kısmı Sinan Oğan’ı tercih etti. 2. Turda bu seçmenlerin tercihini Kılıçdaroğlu’ndan yana kullanması bekleniyor."
"Liderlerin ve Genel Merkez Kadrolarının elbette bu seçimden alması gereken bir ders var. O da seçim güvenliğinin önemi… Oyların korunamadığına dair endişeler ve seçimle ilgili sosyal medyaya yansıyan hile iddiaları, seçmenlerin demokrasiye olan inancını zayıflatıyor ve sandığa gitme motivasyonunu düşürüyor. Şu 3 konuya dikkat çekmek isterim.