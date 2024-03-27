İstanbul'da son durum: 'Rahat kazanacağı görülüyor'
Avrasya Araştırma Genel Müdürü Kemal Özkiraz, CHP'li mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP'li rakibi Murat Kurum arasında geçmesi beklenen seçimle ilgili değerlendirmelerini paylaştı.
Asgari ücretin 17 bin, en düşük emekli aylığının 10 bin lira olduğu Türkiye bu atmosferde yerel seçime gidecek.
İstanbul Planlama Ajansı’na göre seçimin en çok merak edilen kenti olan İstanbul’da yaşamanın maliyeti 55 bin lirayı aştı. Hem AKP'nin adayı Murat Kurum hem de CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun vaatleri arasında günlük yaşam maliyetlerini azaltmaya yönelik adımlar atılacağına yönelik ifadeler mevcut.
Avrasya Araştırma Genel Müdürü Kemal Özkiraz, ekonominin sandığa olası yankılarıyla ilgili olarak Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'ya değerlendirmelerde bulundu.
Kamuoyu araştırmacısı Kemal Özkiraz, bu seçimde ekonominin ‘belirleyici’ olacağını gözlediklerini söyledi. Özellikle bordrolu ve emeklilerin iktidar partisine tepkili olduğunu anlatan Özkiraz, tepkinin seçmeni nereye sevk ettiğine ilişkin şöyle konuştu:
“CHP ve İYİ Parti ittifakının bittiği, DEM’in aday çıkardığı halde CHP elindeki şehirleri koruyabiliyor durumda görünüyor. Hemen hemen tüm firmaların anketlerine de yansıyor. Medyada konuşulan da bu.
Sahada da gerçekten görünen bir şey var, dar gelirli milliyetçi muhafazakar seçmenin sandığa gitmeme eğilimi mevcut. Seçmen aslında muhalefetten de şikayetçi. Ancak ekonomi o kadar kötü noktada ki seçim sonuçları yine CHP’nin daha fazla büyükşehir kazanma ihtimalini güçlendiriyor.”
‘SİYASETTEN KOPUŞ VAR’
Adayların kendi görev ve yetkisinde olmamasına rağmen ekonomiyle ilgili vaatlerinin olduğuna değinen Özkiraz, seçmenin ekonomik vaatlerle ilgilendiğini belirtti:
“Emekliler birçok yerde belediyenin eline bakar hale geldi. Bunun dışında Mehmet Şimşek politikası denilen şey var; sıkılaştırma. Krediye erişimde zorluk, faizin artması vs. gibi nedenlerden dolayı iş dünyası ve esnaf da zor durumda.
Bir kısım seçmen sandığa gitmeyecek, bir kısım seçmen iktidara tepki olarak oyunu değiştirecek ya da iktidara yakın partilere oy verecek. Siyasetten bir kopuş var. CHP’ye İYİ Parti’ye oy verecek olanlar da onun daha iyi olduğuna inanarak oy vermiyor. Bu seçim herkes için kerhen seçimi. Muhalefet için de geçerli iktidar için de.”
‘İMAMOĞLU’NUN RAHAT KAZANACAĞI GÖRÜLÜYOR’
Özkiraz, son olarak sonucu en çok merak edilen İstanbul için kendi yaptıkları anketlerde görünen tabloyu şu ifadelerle anlattı:
"İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun rahat kazanacağı görülüyor. Bizim anketimize göre İmamoğlu 47,5 civarında. AKP seçmeninin bir kısmı sandığa gitmek istemiyor. MHP seçmeni pusulada partisinin olmaması nedeniyle diğer partilere gidebilir.
Bir de Yeniden Refah gerçeği var, onlar da ciddi oranda sandığı etkiliyor. CHP’de mevcut yönetimi beğenmeyenler bile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı beğeniyor. Oy vermeme eğilimi olanlar da AKP kazanmasın diye oy vermeye gidecek.”
Kaynak: Gazete Duvar / Osman Çaklı