İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese

İktidara yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma Şirketi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için yaptığı son anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Büyük ölçüde CHP'li Ekrem İmamoğlu ile AKP'li rakibi Murat Kurum arasında geçen yarışın nefes nefese olduğu görüldü.

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İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese - Resim: 1

Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere yaklaşık 2 ay kala siyasi partiler, başta büyükşehirler olmak üzere aday belirleme süreçlerini hızlandırdı.

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İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese - Resim: 2

Yarışın İstanbul ayağında AKP, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na karşı Murat Kurum'u, İYİ Parti Buğra Kavuncu'yu sahaya sürdü. Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu olurken, Saadet Partisi Birol Aydın'ı sahneye çıkardı.

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İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese - Resim: 3

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma Şirketi, bu kapsamda son anketlerinin sonuçlarını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'yle paylaştı. Sonuçlar, şöyle şekillendi:

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İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese - Resim: 4

Soru: "Kime oy vereceksiniz?"

Murat Kurum: Yüzde 37.7

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İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese - Resim: 5

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 39.1

İki isim arasındaki puan farkı 1.4.

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İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese - Resim: 6

Selvi'nin aktardığına göre ankette "İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu’ya oy verebilirim" diyenlerin oranı yüzde 5 çıkarken, "Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu" diyenler yüzde 4 oldu.

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İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese - Resim: 7

Saadet Partisi adayı Birol Aydın yüzde 3 alırken, bağımsız aday Taylan Yıldız diyenlerin oranı yüzde 2.

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İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese - Resim: 8

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı koltuğuna 2019'da oturan İmamoğlu, o dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak bilinen ve Türkiye'nin son başbakanı olarak kayıtlara geçen Binali Yıldırım'a karşı mücadele etmişti.

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İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese - Resim: 9

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019'da yapılan seçimi 13 bin oy farkla kazanmış; ancak rakip partinin itirazları üzerine bu seçimin iptal edilerek yenilenmesine karar verilmişti. İmamoğlu, bir kez daha gerçekleştirilen seçimde ise Yıldırım'a karşı farkı 806 bin oya çıkarmış ve mazbatasına kavuşmuştu.

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İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese - Resim: 10

CHP tarafından Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçim için bir kez daha aday gösterilen İmamoğlu, bu kez eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a karşı yarışacak. 'Kentsel dönüşümdeki tecrübeleri' öne çıkarılarak sahaya sürülen Kurum için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da destek adına devreye gireceği tahmin ediliyor.

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