İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese
İktidara yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma Şirketi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için yaptığı son anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Büyük ölçüde CHP'li Ekrem İmamoğlu ile AKP'li rakibi Murat Kurum arasında geçen yarışın nefes nefese olduğu görüldü.
Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere yaklaşık 2 ay kala siyasi partiler, başta büyükşehirler olmak üzere aday belirleme süreçlerini hızlandırdı.
Yarışın İstanbul ayağında AKP, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na karşı Murat Kurum'u, İYİ Parti Buğra Kavuncu'yu sahaya sürdü. Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu olurken, Saadet Partisi Birol Aydın'ı sahneye çıkardı.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma Şirketi, bu kapsamda son anketlerinin sonuçlarını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'yle paylaştı. Sonuçlar, şöyle şekillendi:
Soru: "Kime oy vereceksiniz?"
Murat Kurum: Yüzde 37.7
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 39.1
İki isim arasındaki puan farkı 1.4.
Selvi'nin aktardığına göre ankette "İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu’ya oy verebilirim" diyenlerin oranı yüzde 5 çıkarken, "Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu" diyenler yüzde 4 oldu.
Saadet Partisi adayı Birol Aydın yüzde 3 alırken, bağımsız aday Taylan Yıldız diyenlerin oranı yüzde 2.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı koltuğuna 2019'da oturan İmamoğlu, o dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak bilinen ve Türkiye'nin son başbakanı olarak kayıtlara geçen Binali Yıldırım'a karşı mücadele etmişti.
Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019'da yapılan seçimi 13 bin oy farkla kazanmış; ancak rakip partinin itirazları üzerine bu seçimin iptal edilerek yenilenmesine karar verilmişti. İmamoğlu, bir kez daha gerçekleştirilen seçimde ise Yıldırım'a karşı farkı 806 bin oya çıkarmış ve mazbatasına kavuşmuştu.
CHP tarafından Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçim için bir kez daha aday gösterilen İmamoğlu, bu kez eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a karşı yarışacak. 'Kentsel dönüşümdeki tecrübeleri' öne çıkarılarak sahaya sürülen Kurum için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da destek adına devreye gireceği tahmin ediliyor.