İstanbul'da seçime 13 gün kala dikkat çeken anket: Yarışta İmamoğlu mu yoksa Kurum mu önde?

Artıbir Araştırma, İstanbul'daki yarıştaki son durumu incelediği anket sonuçlarını paylaştı. Seçime 13 gün kala kamuoyuyla paylaşılan ankette İmamoğlu ve Kurum'un aldığı oydan çok kararsızlar dikkat çekti.

2024 Yerel Seçimleri İstanbul Murat Kurum Ekrem İmamoğlu
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İstanbul'da seçime 13 gün kala dikkat çeken anket: Yarışta İmamoğlu mu yoksa Kurum mu önde? - Resim: 1

Türkiye’nin sonucuna kitlendiği 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi, adaylar ve parti temsilcileri çalışmalarını tüm hızla sürdürüyor.

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İstanbul'da seçime 13 gün kala dikkat çeken anket: Yarışta İmamoğlu mu yoksa Kurum mu önde? - Resim: 2

Özellikle İstanbul’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP’nin adayı Murat Kurum arasındaki yarışın sonucu merakla bekleniyor.

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İstanbul'da seçime 13 gün kala dikkat çeken anket: Yarışta İmamoğlu mu yoksa Kurum mu önde? - Resim: 3

Artıbir Araştırma’dan seçime 13 kala İstanbul’daki yarışı ilgilendiren bir anket geldi.

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İstanbul'da seçime 13 gün kala dikkat çeken anket: Yarışta İmamoğlu mu yoksa Kurum mu önde? - Resim: 4

4-8 Mart 2024 tarihlerinde 2.000 kişiyle CATI yöntemiyle İstanbul genelinde yapılan ankette, kararsızların oranın hala yüksek olması dikkat çekti.

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İstanbul'da seçime 13 gün kala dikkat çeken anket: Yarışta İmamoğlu mu yoksa Kurum mu önde? - Resim: 5

İşte seçime 13 gün kala İstanbul’da yapılan anketin sonuçları:

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İstanbul'da seçime 13 gün kala dikkat çeken anket: Yarışta İmamoğlu mu yoksa Kurum mu önde? - Resim: 6

Ekrem İmamoğlu - CHP

Yüzde 38,2

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İstanbul'da seçime 13 gün kala dikkat çeken anket: Yarışta İmamoğlu mu yoksa Kurum mu önde? - Resim: 7

Murat Kurum - AKP

Yüzde 35,7

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İstanbul'da seçime 13 gün kala dikkat çeken anket: Yarışta İmamoğlu mu yoksa Kurum mu önde? - Resim: 8

Kararsızlar

Yüzde 10,3

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İstanbul'da seçime 13 gün kala dikkat çeken anket: Yarışta İmamoğlu mu yoksa Kurum mu önde? - Resim: 9

Meral Danış Beştaş - DEM Parti

Yüzde 4,8

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İstanbul'da seçime 13 gün kala dikkat çeken anket: Yarışta İmamoğlu mu yoksa Kurum mu önde? - Resim: 10

Buğra Kavuncu - İYİ Parti

Yüzde 3,4

Mehmet Altınöz– Yeniden Refah Partisi

Yüzde 2,6

Diğer: Yüzde 3,1

Oy kullanmayacak: 0,8

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