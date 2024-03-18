İstanbul'da seçime 13 gün kala dikkat çeken anket: Yarışta İmamoğlu mu yoksa Kurum mu önde?
Artıbir Araştırma, İstanbul'daki yarıştaki son durumu incelediği anket sonuçlarını paylaştı. Seçime 13 gün kala kamuoyuyla paylaşılan ankette İmamoğlu ve Kurum'un aldığı oydan çok kararsızlar dikkat çekti.
Türkiye’nin sonucuna kitlendiği 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi, adaylar ve parti temsilcileri çalışmalarını tüm hızla sürdürüyor.
Özellikle İstanbul’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP’nin adayı Murat Kurum arasındaki yarışın sonucu merakla bekleniyor.
Artıbir Araştırma’dan seçime 13 kala İstanbul’daki yarışı ilgilendiren bir anket geldi.
4-8 Mart 2024 tarihlerinde 2.000 kişiyle CATI yöntemiyle İstanbul genelinde yapılan ankette, kararsızların oranın hala yüksek olması dikkat çekti.
İşte seçime 13 gün kala İstanbul’da yapılan anketin sonuçları:
Ekrem İmamoğlu - CHP
Yüzde 38,2
Murat Kurum - AKP
Yüzde 35,7
Kararsızlar
Yüzde 10,3
Meral Danış Beştaş - DEM Parti
Yüzde 4,8
Buğra Kavuncu - İYİ Parti
Yüzde 3,4
Mehmet Altınöz– Yeniden Refah Partisi
Yüzde 2,6
Diğer: Yüzde 3,1
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