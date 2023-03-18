İstanbul seçimini doğru tahmin eden şirketten son anket: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkacak tablo!
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonuçlarını bire bir doğru tahmin eden Themis Araştırma, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi anket sonuçlarını açıkladı.
Themis Araştırma Şirketi, Mart 2023 anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Anket depremden etkilenen illerin dışında 8 ilde gerçekleştirildi.
Ankette ilk olarak "Bugün bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye soruldu. Kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy oranları şöyle oldu:
CHP: Yüzde 26
AKP: Yüzde 23,2