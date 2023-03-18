İstanbul seçimini doğru tahmin eden şirketten son anket: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkacak tablo!

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonuçlarını bire bir doğru tahmin eden Themis Araştırma, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi anket sonuçlarını açıkladı.

anket 2023 seçim
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İstanbul seçimini doğru tahmin eden şirketten son anket: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkacak tablo! - Resim: 1

Themis Araştırma Şirketi, Mart 2023 anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Anket depremden etkilenen illerin dışında 8 ilde gerçekleştirildi.

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İstanbul seçimini doğru tahmin eden şirketten son anket: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkacak tablo! - Resim: 2

Ankette ilk olarak "Bugün bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye soruldu. Kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy oranları şöyle oldu:

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İstanbul seçimini doğru tahmin eden şirketten son anket: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkacak tablo! - Resim: 3

CHP: Yüzde 26

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İstanbul seçimini doğru tahmin eden şirketten son anket: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkacak tablo! - Resim: 4

AKP: Yüzde 23,2

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