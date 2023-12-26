İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu, AKP kulislerinde konuşulan muhtemel 3 aday ismin önünde
MetroPoll Araştırma'nın İstanbul seçimleri için yaptıkları anket sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu, AKP kulislerinde konuşulan muhtemel 3 aday ismin de önünde.
MetroPoll Araştırma, aralık ayı araştırmasında İstanbul seçimlerine odaklandı. 9-13 Aralık’ta İstanbul’un 39 ilçesinde 1500 kişiyle bilgisayar destekli telefon görüşmesi yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Bayraktar, Yerlikaya veya Kurum’un yarışması halinde hangi adayın ne kadar oy alabileceği araştırıldı.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın bugünkü köşesinde aktardığı araştırma sonuçları şöyle:
İmamoğlu ile Bayraktar karşı karşıya gelirse İmamoğlu yüzde 45.1, Bayraktar yüzde 38 oranında oy alıyor. Yüzde 16.9’u “Fikrim yok” diyor.
İYİ Partililerin yüzde 79.6’sı, DEM Partililerin de yüzde 75’i İmamoğlu’na oy vereceğini ifade ediyor. Bayraktar ise İYİ Partililerden yüzde 11.5, DEM Partililerden yüzde 2.7 oranında destek görüyor.
İmamoğlu ile Yerlikaya karşı karşıya gelirse; İmamoğlu yüzde 46.6, Yerlikaya yüzde 37 oy alıyor. Yüzde 16.4’ü “Fikrim yok” diyor.
İYİ Partililerin yüzde 80.4’ü, DEM Partililerin yüzde 69.6’sı İmamoğlu’nu destekliyor. Yerlikaya ise İYİ Partililerden yüzde 12.5, DEM Partililerden yüzde 6.3’lük oy elde ediyor.
İmamoğlu ile Kurum karşı karşıya gelirse; İmamoğlu yüzde 48.2, Kurum yüzde 33.9 oy alıyor. Yüzde 17.9 “Fikrim yok” diyor.
İYİ Partililerin 84.2’si, DEM Partililerin yüzde 75’i İmamoğlu’na. İYİ Partililerin yüzde 6.1, DEM Partililerin yüzde 2.7’si Kurum’a oy vereceğini kaydediyor.
Saymaz, anket sonuçlarını aktardığı yazısına, “Bu verileri değerlendirirken, İYİ Parti ve DEM Parti adaylarının ankette bir tercih olarak yer almadığını göz önünde bulundurmak gerekiyor” notunu düştü.