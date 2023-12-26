İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu, AKP kulislerinde konuşulan muhtemel 3 aday ismin önünde

MetroPoll Araştırma, aralık ayı araştırmasında İstanbul seçimlerine odaklandı. 9-13 Aralık’ta İstanbul’un 39 ilçesinde 1500 kişiyle bilgisayar destekli telefon görüşmesi yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Bayraktar, Yerlikaya veya Kurum’un yarışması halinde hangi adayın ne kadar oy alabileceği araştırıldı.