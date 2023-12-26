İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu, AKP kulislerinde konuşulan muhtemel 3 aday ismin önünde

MetroPoll Araştırma'nın İstanbul seçimleri için yaptıkları anket sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu, AKP kulislerinde konuşulan muhtemel 3 aday ismin de önünde.

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İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu, AKP kulislerinde konuşulan muhtemel 3 aday ismin önünde - Resim: 1

MetroPoll Araştırma, aralık ayı araştırmasında İstanbul seçimlerine odaklandı. 9-13 Aralık’ta İstanbul’un 39 ilçesinde 1500 kişiyle bilgisayar destekli telefon görüşmesi yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Bayraktar, Yerlikaya veya Kurum’un yarışması halinde hangi adayın ne kadar oy alabileceği araştırıldı.

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İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu, AKP kulislerinde konuşulan muhtemel 3 aday ismin önünde - Resim: 2

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın bugünkü köşesinde aktardığı araştırma sonuçları şöyle:

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İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu, AKP kulislerinde konuşulan muhtemel 3 aday ismin önünde - Resim: 3

İmamoğlu ile Bayraktar karşı karşıya gelirse İmamoğlu yüzde 45.1, Bayraktar yüzde 38 oranında oy alıyor. Yüzde 16.9’u “Fikrim yok” diyor.

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İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu, AKP kulislerinde konuşulan muhtemel 3 aday ismin önünde - Resim: 4

İYİ Partililerin yüzde 79.6’sı, DEM Partililerin de yüzde 75’i İmamoğlu’na oy vereceğini ifade ediyor. Bayraktar ise İYİ Partililerden yüzde 11.5, DEM Partililerden yüzde 2.7 oranında destek görüyor.

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İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu, AKP kulislerinde konuşulan muhtemel 3 aday ismin önünde - Resim: 5

İmamoğlu ile Yerlikaya karşı karşıya gelirse; İmamoğlu yüzde 46.6, Yerlikaya yüzde 37 oy alıyor. Yüzde 16.4’ü “Fikrim yok” diyor.

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İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu, AKP kulislerinde konuşulan muhtemel 3 aday ismin önünde - Resim: 6

İYİ Partililerin yüzde 80.4’ü, DEM Partililerin yüzde 69.6’sı İmamoğlu’nu destekliyor. Yerlikaya ise İYİ Partililerden yüzde 12.5, DEM Partililerden yüzde 6.3’lük oy elde ediyor.

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İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu, AKP kulislerinde konuşulan muhtemel 3 aday ismin önünde - Resim: 7

İmamoğlu ile Kurum karşı karşıya gelirse; İmamoğlu yüzde 48.2, Kurum yüzde 33.9 oy alıyor. Yüzde 17.9 “Fikrim yok” diyor.

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İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu, AKP kulislerinde konuşulan muhtemel 3 aday ismin önünde - Resim: 8

İYİ Partililerin 84.2’si, DEM Partililerin yüzde 75’i İmamoğlu’na. İYİ Partililerin yüzde 6.1, DEM Partililerin yüzde 2.7’si Kurum’a oy vereceğini kaydediyor.

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İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu, AKP kulislerinde konuşulan muhtemel 3 aday ismin önünde - Resim: 9

Saymaz, anket sonuçlarını aktardığı yazısına, “Bu verileri değerlendirirken, İYİ Parti ve DEM Parti adaylarının ankette bir tercih olarak yer almadığını göz önünde bulundurmak gerekiyor” notunu düştü.

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İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu, AKP kulislerinde konuşulan muhtemel 3 aday ismin önünde - Resim: 10
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