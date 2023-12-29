İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu olası rakiplerine fark attı

Sonar Araştırma, İstanbul seçimleri için iki ayrı anket yaptı. Vatandaşlara, "Hangi parti adayına oy verirsiniz?" ve "İBB Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?" soruları yöneltildi.

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İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu olası rakiplerine fark attı - Resim: 1

Hakan Bayrakçı’nın sahibi olduğu Sonar Araştırma, geçen haftaki İstanbul anketinde “Bu pazar İBB seçimi olsa hangi parti adayına oy verirsiniz” diye sordu.

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İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu olası rakiplerine fark attı - Resim: 2

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra tablo şöyle:

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İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu olası rakiplerine fark attı - Resim: 3

CHP: 41.1

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İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu olası rakiplerine fark attı - Resim: 4

AKP: 39.6

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İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu olası rakiplerine fark attı - Resim: 5

DEM: 4.8

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İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu olası rakiplerine fark attı - Resim: 6

MHP: 3.7

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İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu olası rakiplerine fark attı - Resim: 7

İYİ Parti: 3.2

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İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu olası rakiplerine fark attı - Resim: 8

Kararsızlar: 7.6

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İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu olası rakiplerine fark attı - Resim: 9
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İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu olası rakiplerine fark attı - Resim: 10

Sonar Araştırma'nın “İBB Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?” şeklindeki açık uçlu sorusuna ise yanıtlar şöyle oldu:

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İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu olası rakiplerine fark attı - Resim: 11

Ekrem İmamoğlu, yüzde 31

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İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu olası rakiplerine fark attı - Resim: 12

Murat Kurum yüzde 6,7

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İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu olası rakiplerine fark attı - Resim: 13

Adaylara bağlı: Yüzde 4,4

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İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu olası rakiplerine fark attı - Resim: 14

AKP adayını: Yüzde 4,1

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İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu olası rakiplerine fark attı - Resim: 15

Kararsızım yüzde 1,9

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İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu olası rakiplerine fark attı - Resim: 16

Hiç kimseyi yüzde 1,8

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İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu olası rakiplerine fark attı - Resim: 17

Tevfik Göksu yüzde 1,6

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İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu olası rakiplerine fark attı - Resim: 18

Ali Yerlikaya yüzde 0,8

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İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu olası rakiplerine fark attı - Resim: 19

Diğer yüzde 3,8

Fikrim yok yüzde 14,5

Cevap yok yüzde 29,4

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