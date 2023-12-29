İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu olası rakiplerine fark attı
Sonar Araştırma, İstanbul seçimleri için iki ayrı anket yaptı. Vatandaşlara, "Hangi parti adayına oy verirsiniz?" ve "İBB Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?" soruları yöneltildi.
Hakan Bayrakçı’nın sahibi olduğu Sonar Araştırma, geçen haftaki İstanbul anketinde “Bu pazar İBB seçimi olsa hangi parti adayına oy verirsiniz” diye sordu.
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra tablo şöyle:
CHP: 41.1
AKP: 39.6
DEM: 4.8
MHP: 3.7
İYİ Parti: 3.2
Kararsızlar: 7.6
Sonar Araştırma'nın “İBB Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?” şeklindeki açık uçlu sorusuna ise yanıtlar şöyle oldu:
Ekrem İmamoğlu, yüzde 31
Murat Kurum yüzde 6,7
Adaylara bağlı: Yüzde 4,4
AKP adayını: Yüzde 4,1
Kararsızım yüzde 1,9
Hiç kimseyi yüzde 1,8
Tevfik Göksu yüzde 1,6
Ali Yerlikaya yüzde 0,8
Diğer yüzde 3,8
Fikrim yok yüzde 14,5
Cevap yok yüzde 29,4