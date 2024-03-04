İstanbul, Ankara ve Bursa da var: AKP'deki anketlerin detayları ortaya çıktı, 'CHP önde'

'ANKARA’DA FARK KAPANMIYOR'

AKP’de, mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş ile Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok arasındaki oy farkının, 'adayların ilan edildiği tarihten bu yana kısmen de olsa kapandığı ancak aradaki farkın hâlâ yüksek olduğu' da ifade ediliyor.