İmamoğlu'nun masasındaki anket: İstanbul halkı hangi adayı istiyor?
Sözcü yazarı Aytunç Erkin, İmamoğlu’nun seçim çalışma ofisinde konuşulan anketi paylaştı. Buna göre, İstanbul halkının büyük çoğunluğu, İstanbul'u İmamoğlu'nun yönetmesini istiyor.
Yerel seçimlere çok kısa bir zaman kala anket çalışmaları da hız kazandı. Muhalefet partileri, ittifak yerine kendi adaylarını çıkarma kararı aldı. Cumhur İttifakı ise Murat Kurum'u aday olarak gösterdi.
Muhalefette partiler arası ittifak yok ancak TEAM Araştırma'nın son anketine göre İstanbulluların gönlünden 'Ekrem İmamoğlu' geçiyor.
Sözcü yazarı Aytunç Erkin, bugünkü yazısında, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim çalışma ofisinde konuşulanları ve baz alınan son anketin sonuçlarını aktardı.
Erkin, İmamoğlu’nun seçim çalışma ofisinde, “Bu seçim iki turlu olsaydı, ikinci tur sonucu bu olurdu. Muhalefet seçmenlerinin bir kısmı kendi partilerinin adaylarına yönelse de (bir anlamda ilk turda kendi partilerini tercih etse de) büyük bir mutabakatla İstanbul’u İmamoğlu’nun yönetmesini istiyor” değerlendirmesi yapıldığını aktardı.
Seçim ofisinin baz aldığı TEAM Araştırma’nın son saha çalışmasında “İstanbul’u kimin yönetmesini istersiniz?” sorusunun yanıtı şöyle:
Ekrem İmamoğlu diyenler yüzde 56.8, Murat Kurum diyenlerse yüzde 43.2. Arada 13.4 fark var.
Sonuçlara göre; AKP’lilerin yüzde 12.3’ü, MHP’lilerin yüzde 20.4’ü, Yeniden Refah Partililerin yüzde 38.4’ü, İYİ Partililerin yüzde 86.3’ü, DEM Partililerin yüzde 89.8’i, TİP’lilerin yüzde 93.6’sı, Zafer Partililerin yüzde 66.8’i İmamoğlu’nun İstanbul’u yönetmesini istiyor.
Bu çalışmayı paylaşan İmamoğlu’nun ekibi, “Aslında seçmen İmamoğlu’nun yönetmesinden yana ancak oy vermeye giderken parti aidiyeti öne çıkıyor. Buna rağmen İstanbul’da öndeyiz” değerlendirmesi yapıyor.