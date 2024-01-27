İmamoğlu önde, seçimin kaderini kararsızlar belirleyecek: İşte sonuçlar...
Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi, İstanbul Seçmen Eğilim Raporunu yayınladı. Raporda İBB seçimlerine ilişkin yapılan anketin sonuçları da yer aldı.
2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala tüm gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine çevrildi.
Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi'nin yayınladığı İstanbul Seçmen Eğilim Raporu'nde yer alan İBB seçimlerine ilişkin anketin sonuçları dikkat çekti.
İşte sonuçlar...
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 32,4
Murat Kurum: Yüzde 31
DEM Parti: Yüzde 4,1
İYİ Parti: Yüzde 1,4
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,4
Azmi Karamahmutoğlu (Zafer Partisi): Yüzde 1,3
Kararsızım: Yüzde 18,6
Adaya göre: Yüzde 2,8
Oy kullanmayacağım: Yüzde 6,5
Diğer: Yüzde 0,6