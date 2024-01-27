İmamoğlu önde, seçimin kaderini kararsızlar belirleyecek: İşte sonuçlar...

Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi, İstanbul Seçmen Eğilim Raporunu yayınladı. Raporda İBB seçimlerine ilişkin yapılan anketin sonuçları da yer aldı.

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İmamoğlu önde, seçimin kaderini kararsızlar belirleyecek: İşte sonuçlar... - Resim: 1

2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala tüm gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine çevrildi.

Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi'nin yayınladığı İstanbul Seçmen Eğilim Raporu'nde yer alan İBB seçimlerine ilişkin anketin sonuçları dikkat çekti.

İşte sonuçlar...

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İmamoğlu önde, seçimin kaderini kararsızlar belirleyecek: İşte sonuçlar... - Resim: 2

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 32,4

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İmamoğlu önde, seçimin kaderini kararsızlar belirleyecek: İşte sonuçlar... - Resim: 3

Murat Kurum: Yüzde 31

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İmamoğlu önde, seçimin kaderini kararsızlar belirleyecek: İşte sonuçlar... - Resim: 4

DEM Parti: Yüzde 4,1

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İmamoğlu önde, seçimin kaderini kararsızlar belirleyecek: İşte sonuçlar... - Resim: 5

İYİ Parti: Yüzde 1,4

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İmamoğlu önde, seçimin kaderini kararsızlar belirleyecek: İşte sonuçlar... - Resim: 6

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,4

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İmamoğlu önde, seçimin kaderini kararsızlar belirleyecek: İşte sonuçlar... - Resim: 7

Azmi Karamahmutoğlu (Zafer Partisi): Yüzde 1,3

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İmamoğlu önde, seçimin kaderini kararsızlar belirleyecek: İşte sonuçlar... - Resim: 8

Kararsızım: Yüzde 18,6

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İmamoğlu önde, seçimin kaderini kararsızlar belirleyecek: İşte sonuçlar... - Resim: 9

Adaya göre: Yüzde 2,8

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İmamoğlu önde, seçimin kaderini kararsızlar belirleyecek: İşte sonuçlar... - Resim: 10

Oy kullanmayacağım: Yüzde 6,5

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İmamoğlu önde, seçimin kaderini kararsızlar belirleyecek: İşte sonuçlar... - Resim: 11

Diğer: Yüzde 0,6

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İmamoğlu önde, seçimin kaderini kararsızlar belirleyecek: İşte sonuçlar... - Resim: 12
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