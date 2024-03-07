İmamoğlu-Kurum yarışında son durum: Anketler ne diyor?

İstanbul, seçim sonucu en çok merak edilen şehirler arasında yer alıyor. Peki, anketlere göre hangi aday, yüzde kaç oy alıyor?

Anket Ekrem İmamoğlu Murat Kurum
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İmamoğlu-Kurum yarışında son durum: Anketler ne diyor? - Resim: 1

Türkiye'nin gözü 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde İstanbul seçimlerine çevrilmiş durumda. Seçime yaklaşılırken anket şirketleri yaptıkları araştırmaları kamuoyuyla paylaşıyor. Peki anket şirketleri İstanbul'daki seçimde, hangi adayı önde gösteriyor, işte sonuçlar...

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İmamoğlu-Kurum yarışında son durum: Anketler ne diyor? - Resim: 2

31 Mart 2024'te Türkiye yerel seçim için sandık başına gidecek. Seçimlerde belediye başkanlarının dışında, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri de seçilecek.

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İmamoğlu-Kurum yarışında son durum: Anketler ne diyor? - Resim: 3

2019 yılında yapılan yerel seçimde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, 25 yıldır AKP'nin yönettiği İstanbul'u kazanmış, tekrarlanan seçimde yüzde 9'luk oy farkıyla yeni belediye başkanı olmuştu.

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İmamoğlu-Kurum yarışında son durum: Anketler ne diyor? - Resim: 4

31 Mart tarihi yaklaşırken, İstanbul'da seçmenin nabzını tutmak için araştırma şirketleri sonuçlarını paylaşmaya başladı. İşte yapılan son anketlerde ortaya çıkan tablo.

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İmamoğlu-Kurum yarışında son durum: Anketler ne diyor? - Resim: 5

Alf Araştırma | Ekrem İmamoğlu: Yüzde 37,8 / Murat Kurum: Yüzde 36,9

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İmamoğlu-Kurum yarışında son durum: Anketler ne diyor? - Resim: 6

Metropoll | Ekrem İmamoğlu: Yüzde 34,7 / Murat Kurum: Yüzde 32,1

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İmamoğlu-Kurum yarışında son durum: Anketler ne diyor? - Resim: 7

ORC | Ekrem İmamoğlu: Yüzde 39,3 / Murat Kurum: Yüzde 40,6

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İmamoğlu-Kurum yarışında son durum: Anketler ne diyor? - Resim: 8

Optimar | Ekrem İmamoğlu: Yüzde 41 / Murat Kurum: Yüzde 41,7

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İmamoğlu-Kurum yarışında son durum: Anketler ne diyor? - Resim: 9

ASAL | Ekrem İmamoğlu: Yüzde 41,9 / Murat Kurum: Yüzde 40,8

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