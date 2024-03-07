İmamoğlu-Kurum yarışında son durum: Anketler ne diyor?
İstanbul, seçim sonucu en çok merak edilen şehirler arasında yer alıyor. Peki, anketlere göre hangi aday, yüzde kaç oy alıyor?
Türkiye'nin gözü 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde İstanbul seçimlerine çevrilmiş durumda. Seçime yaklaşılırken anket şirketleri yaptıkları araştırmaları kamuoyuyla paylaşıyor. Peki anket şirketleri İstanbul'daki seçimde, hangi adayı önde gösteriyor, işte sonuçlar...
31 Mart 2024'te Türkiye yerel seçim için sandık başına gidecek. Seçimlerde belediye başkanlarının dışında, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri de seçilecek.
2019 yılında yapılan yerel seçimde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, 25 yıldır AKP'nin yönettiği İstanbul'u kazanmış, tekrarlanan seçimde yüzde 9'luk oy farkıyla yeni belediye başkanı olmuştu.
31 Mart tarihi yaklaşırken, İstanbul'da seçmenin nabzını tutmak için araştırma şirketleri sonuçlarını paylaşmaya başladı. İşte yapılan son anketlerde ortaya çıkan tablo.
Alf Araştırma | Ekrem İmamoğlu: Yüzde 37,8 / Murat Kurum: Yüzde 36,9
Metropoll | Ekrem İmamoğlu: Yüzde 34,7 / Murat Kurum: Yüzde 32,1
ORC | Ekrem İmamoğlu: Yüzde 39,3 / Murat Kurum: Yüzde 40,6
Optimar | Ekrem İmamoğlu: Yüzde 41 / Murat Kurum: Yüzde 41,7
ASAL | Ekrem İmamoğlu: Yüzde 41,9 / Murat Kurum: Yüzde 40,8