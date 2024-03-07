İmamoğlu-Kurum yarışında son durum: Anketler ne diyor?

Türkiye'nin gözü 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde İstanbul seçimlerine çevrilmiş durumda. Seçime yaklaşılırken anket şirketleri yaptıkları araştırmaları kamuoyuyla paylaşıyor. Peki anket şirketleri İstanbul'daki seçimde, hangi adayı önde gösteriyor, işte sonuçlar...