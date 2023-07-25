'İmamoğlu aday olmazsa kimi aday olarak görmek istersiniz' anketi: İlk 3'teki isimler şaşırttı
ORC Araştırma, seçmenlere İstanbul'da İmamoğlu'nun aday olmaması halinde kimi aday olarak görmek istediklerini sordu. 8 ismin öne çıktığı araştırmada ilk 3'te yer alan adaylar şaşırttı.
Siyasilerin yerel seçim çalışmaları hızlanmaya başladı. Herkes seçimlerde yarışacak isimleri merak etmeye başladı. CHP ise bu süreçte en çok merak edilen parti oldu.
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan partide İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' çağrısıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu'nu İstanbul'da yeniden aday olarak görmek istediğini açık açık ilan etti.
İMAMOĞLU ADAY OLMAZSA...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni elinde bulunduran CHP'nin önümüzdeki seçimde izleyeceği yol haritası merak ediliyor. İç tartışmalar devam ederken İmamoğlu'nun aday olmaması halinde kimin aday gösterileceği en çok tartışılan konu.
ORC Araştırma Şirketi, konuyla ilgili çalışmasını paylaştı. Vatandaşlara, "Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmaması halinde, size göre muhalefetin önümüzdeki yerel seçimlerde adayı kim olmalı?" sorusu yöneltildi.