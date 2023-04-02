İktidarı zora sokacak hatırlatmalar: İşte 'Aktrollere zor sorular' tweet serisi
Eğitimci, yazar, belgesel ve kısa film yönetmeni Muhammed Şaban, sosyal medyada 'Aktroll' olarak anılan iktidar lehine propaganda yürüten hesapların muhalefete yönelik eleştirileri üzerine dikkat çeken bir seri hazırladı. Seride 'Aktroller'e iktidarın hatalı politikaları hatırlatıldı.
İşte Muhammed Şaban'ın 'Aktrollere zor sorular' tweet serisi:
"Arkadaşlar böyle bir seri başlatacağım. Bakalım bir kaşık suda fırtına çıkaranlar her biri insanlığı ayağa kaldıracak bu durumlarda ne yapmışlar? Buradan başlayalım: Askerlerinizin yakılması seccadeye basılmasından daha mı hafifti? Gıkınız çıktı mı? Alçaksınız!"
"Somada 301 madencinin üstelik ihmallerinizle adeta öldürüldüğü kazada, ciğeri yanan madenci yakınına tekme atılırken; şerefiniz, onurunuz, herhangi bir kutsalınız var mıydı?"
"Erdoğan şehit cenazesinde hamaset devşirirken, tabuta sarayındaki kanepesinin köşesi gibi yaslanmasına bir lafınız oldu mu? Bırakın eleştiriyi, binbir teville kırk takla mı attınız?"
"Deprem bölgesinde insanlar hala enkaz altında inim inim soğuktan donarken, üstelik sizinkiler aciz kalıp onları kaderine terk etmişken, ölenlerin daha kanı kurumamışken, düğüne gelmiş gibi keyifle gezen şu ar damarı çatlamışlara 'Hey sıkılmaz ağlamazsan bari gülmekten utan' dediniz mi?"