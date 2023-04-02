İktidarı zora sokacak hatırlatmalar: İşte 'Aktrollere zor sorular' tweet serisi

İşte Muhammed Şaban'ın 'Aktrollere zor sorular' tweet serisi:

"Arkadaşlar böyle bir seri başlatacağım. Bakalım bir kaşık suda fırtına çıkaranlar her biri insanlığı ayağa kaldıracak bu durumlarda ne yapmışlar? Buradan başlayalım: Askerlerinizin yakılması seccadeye basılmasından daha mı hafifti? Gıkınız çıktı mı? Alçaksınız!"