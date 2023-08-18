İktidara yakın yazar paylaştı: AKP'nin 30 büyükşehirde yaptırdığı anket ortaya çıktı

"Bir süre önce AK Parti’nin 30 büyükşehirde anket yaptırdığını duyurmuştum" diyen Selvi yazısında, "Erdoğan seçimleri yüzde 52 ile kazanmasına rağmen AK Parti’nin oylarının neden yüzde 35’e düştüğünü araştırıyor ama muhalefet seçimi kaybetmesine rağmen biz nerede hata yaptık, neden bu seçimi kazanamadık diye bir araştırma yaptırmadı" ifadelerini kullandı.