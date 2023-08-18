İktidara yakın yazar paylaştı: AKP'nin 30 büyükşehirde yaptırdığı anket ortaya çıktı
İktidara yakınlığı ile bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AKP’nin 30 büyükşehirde yaptırdığı anketin sonuçlarını yazdı.
Siyasi partiler, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için çalışmalarına başladı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "AK Parti ve CHP’nin yerel seçim stratejileri" başlıklı yazısında AKP'nin 30 büyükşehirde yaptırdığı anketin sonuçlarını paylaştı.
"Bir süre önce AK Parti’nin 30 büyükşehirde anket yaptırdığını duyurmuştum" diyen Selvi yazısında, "Erdoğan seçimleri yüzde 52 ile kazanmasına rağmen AK Parti’nin oylarının neden yüzde 35’e düştüğünü araştırıyor ama muhalefet seçimi kaybetmesine rağmen biz nerede hata yaptık, neden bu seçimi kazanamadık diye bir araştırma yaptırmadı" ifadelerini kullandı.
Abdulkadir Selvi'nin yazısında 30 büyükşehir ile ilgili paylaştığı anketten detaylar şöyle:
* Bir süre önce AK Parti’nin 30 büyükşehirde anket yaptırdığını duyurmuştum. Erdoğan seçimleri yüzde 52 ile kazanmasına rağmen AK Parti’nin oylarının neden yüzde 35’e düştüğünü araştırıyor ama muhalefet seçimi kaybetmesine rağmen biz nerede hata yaptık, neden bu seçimi kazanamadık diye bir araştırma yaptırmadı.